Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türk asıllı Alman milli oyuncu, Beşiktaş'ın yeni yıldızı, eski takım arkadaşı Shinji Kagawa ve Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ile bir mekanda bir araya geldi. Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşı olan üç yıldız futbolcu, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.