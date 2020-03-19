Dev arama motoru Google, bir kez daha özel bir doodle hazırladı. İlkbaharın ilk günü olan ve ekinoks olarak adlandırılan 21 Mart, Google tarafından İlkbahar adı altında doodle olarak yayınladı. Google'ın hazırladığı doodle'da üstü çiçekle kaplı uçan balon ve içinde bir tavşan gökyüzünde süzüldüğü Google tarafından İlkbahar Doodle'ında resmedilmiştir. Peki İlkbahar Ekinoksu nedir, nasıl oluşur? İşte 21 Mart İlkbahar ekinoksunda yaşanan olaylar...

İLKBAHAR EKİNOKS DOODLE OLDU

İlkbahar Gündönümü, bugün Google anasayfasında Doodle odlu. Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. İlkbahar Gündönümü 21 Mart'ta tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır. İlkbahar Gündönümü 21 Mart Ekinoks olarak da bilinir.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleri, Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı anlamlara gelmektedir. Öyle ki, Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 21 Mart Ekinoks tarihi bu küre için İlkbahar mevsimini müjdelemektedir. Yine Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 23 Eylül Ekinoksu ise, bu küre için Sonbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Güney Yarım Kürede ise durum farklıdır. Güney Yarım Küre için 21 Mart Ekinoks'u Sonbahar anlamına gelirken, 23 Eylül Ekinoks'u ise İlkbahar anlamına gelmektedir. Ekinoks tarihleri, sayılan bu mevsimlerin başlangıç tarihleri olarak nitelendirilen tarihlerdir.

Ekinoks tarihleri, Dünyanın iki yarım küresi için İlkbahar ve de Sonbahar mevsimlerinin başlangıç tarihleri olup, bu tarihlerde gerçekleşen olaylar birbirleriyle çeşitli benzerlikle göstermektedir. Bu tarihlerde Güneş ışınları, Ekvatora dik açıyla düşer ve yarım küreler için mevsim başlangıcını müjdelemiş olur.