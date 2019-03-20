İlkbahar Gündönümü bugün saat 21.58'te gerçekleşti. 21 Mart ilkbahar ekinoksu'nda gece ile gündüz eşitlendi. Peki, ilkbahar gündönümünde neler oluyor? 21 Mart'tan yani yarından itibaren Ekinoks ile birlikte sıcaklıklar artmaya başlay. Böylece ilkbaharın başlangıcı olacak.Google'da ana sayfasına bu özel gün için yer verdi. Özel günlerde logosunda değişikliğe giderek bu özel günü herkese hatırlatan Google, İlkbahar Ekinoksu'nu da es geçmedi ve 21 Mart İlkbahar Ekinoksu doodle oldu.

Mevsim değişikliği ve baharın müjdeleyecisi olarak bilinen İlkbahar Ekinoksu, bugün yaşanıyor. Gece ve gündüz sürelerinin eşitleneceği İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora 90 derecelik dik açı ile düşmeye başlamaktadır.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Kuzey Yarımküre'de ilkbahar mevsimi, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsimi başlamaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu tarihinden itibaren Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

21 MART VE 23 EYLÜL EKİNOKSLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1 - Güneş ışınları Ekvator’a dik gelir.

2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3 - Dünya’daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre’de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarımküre’deki gündüzler Kuzey Yarımküre’den daha uzundur.

5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası’nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

6 - Güneş’ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

8 - Tüm Dünya’da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

10 - Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’nin ilkbaharı, Güney Yarımküre’nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre’nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre’nin sonbaharıdır.

İLKBAHAR EKİNOKSU İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

Ekinoks, yılda iki kez güneş ışınlarının Dünya üzerinde Ekvator’a dik olarak geldiği günleri ifade eder. Bu günlerde gece ve gündüzün süresi birbirine eşitlenir.

İşte ekinoks ile ilgili ilginç bilgiler:

1. Güney’de ve Kuzey’de işler farklıdır

Bizim gibi Kuzey Yarıküre’de yer alan ülkeler için 20 Mart Bahar ekinoksudur. Oysa Güney Yarıküre’dekiler için durum farklıdır, tam tersidir. Biz ilkbahar aylarını yaşarken Güney’de sonbahar başlar.

2. Ekinoksun günü değişkendir

Çoğunlukla bahar ekinoksunun 21 Mart günü olduğu bilinse de, aslında 2000 yılından beri sadece 2003 ve 2007 yılında bahar ekinoksu 21 Mart’a denk gelmiş, bunun dışında -bu sene de dahil- ilkbahar ekinoksu 20 Mart’a denk gelmiştir. En azından 2020 yılına kadar da ilkbahar ekinoksu 20 Mart’ta gerçekleşecektir.



3. Ekinoks tüm gün sürmez

Gün ve gecenin süresi eşitleniyor dediğimizde ekinoksun tüm gün süren bir olay olduğunu düşünürüz. Oysaki ekinoksun kesin bir saati vardır. Bu yılki ilkbahar ekinoksu Türkiye saatiyle 20 Mart salı günü, 19.15'te gerçekleşti.

4. Ekinoks günü bayramdır

İnsanlık Dünya gezegeninin ve Güneş’in hareketlerini keşfetmeye başladığından beri yıl içindeki bu özel günleri bayram olarak kutlamıştır. Antik Yunan’da bereket, üreme ve şarap tanrısı Dionysos için şenlikler düzenlenir, Ortadoğu’da kutlanan Newroz bayramı yılın ilk günü kabul edilir, Japonya’da ataları anma günüdür, Pagan inanışına göre de ilkbahar ekinoksu doğanın uyandığı gün, Ostara olarak kutlanır. Hıristiyan inanışında ise “Easter” (Paskalya) olarak kutlanmaya devam etmiştir.

5. Günler uzamaya başlar

İlkbahar ekinoksu ile gece ile gündüzün süreleri eşitlendikten sonra, gündüzler uzamaya başlar. Gündönümünde en uzun gündüz yaşanır, sonrasında gündüzler yine kısalmaya başlar.

6. Ekinoks ve gündönümü aynı şey değildir

Yılda iki defa gerçekleşen ekinoks gibi iki kez de gündönümü oluşur. Yaz gündönümü 21 Haziran’da yaşanır ve en uzun gün bu gündür, Kış gündönümü ise 21 Aralık’ta meydana gelir ve en uzun gece yaşanır. (Tarihler yine yıllara göre değişkenlik gösterebilir.)