Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden biri olan Antalya'nın Kaş ilçesi de imar barışı fırsatçılarının akınına uğradı.

Aysel Alp'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Kaş'ın Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde 500 civarında villanın inşaatı devam ediyor. Özellikle İslamlar ve Üzümlü'de sayıları 400'e yaklaşan inşaatlar "helal villa, korunaklı villa, balayı villası" sloganlarıyla pazarlanıyor. Ancak Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, kaçak inşaatların peşinde olduklarını söyledi.

HEYELAN BÖLGESİ

Başkan Kocaer, "Heyelan bölgesi olmasına rağmen 1 Ocak 2018 öncesi yapılanlar imar barışından yararlanacak ama 1 Ocak'tan sonra yapılanları yıkacağız" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ise "Şakır şakır her tarafta villalar, apartmanlar, kulübeler yapılıyor. Heyelan bölgesine hiç yapılmamalı. Heyelan olmasa da bu yeşilin inşaata açılmaması gerekir" diye konuştu.

HAFTALIK 25 BİN LİRA

Bölgedeki villaların kiralamasını yapan bir şirket sahibi villaların heyelan bölgesinde olduklarını bildiklerini söyleyerek, "Köylülerin veya İstanbul, Ankara'dan gelen villalarını kiralıyoruz. Maliye kaydı yok kiralayanların. Kalkan bölgesinde 500 civarında kiralık villa var ve bir bu kadarının da inşaatı sürüyor. İmar barışından sonra herkes villa yapmaya başladı. Temmuz-ağustos dönemi haftalık kira bedeli villasına göre 5 bin ila 25 bin lira aralığında değişiyor" dedi.

UYDUDAN TESPİT EDİLECEK

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Müfettişler geldi, helikopterlerle havadan tespitler yapıldı, tutanaklar tutuldu. Ama imar barışından faydalanan villalarla işletme ruhsatı alma kapısı da açıldı. Meşru hale geldi. 31 Aralık 2017'den sonra yapılanların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Uydudan tespitler yapılacak. Yalan beyanda bulunanalar mahkemeye verilip hapis cezasıyla yargılanacaklar" dedi.

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