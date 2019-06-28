İmar barışı ödeme ne zaman? İmar Barışı ödeme süresi uzatılacak mı? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kayıt belgesi bedeli ödemeleri için hafta sonu da alınmaya devam edeceği bildirildi. Peki, imar barışı ödeme son gün tarihi nedir?

İMAR BARIŞI ÖDEME NE ZAMAN BİTİYOR 2019

Ziraat Bankası imar barışı ödeme tarihleri ile ilgili,

“İmar Barışı’ndan faydalanmak için 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunan vatandaşlarımız için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarih 30 Haziran 2019’dur.

Vatandaşlarımızın bu tarihe kadar gerçekleştireceği ödemelerle ile ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerini almaya devam edeceklerdir.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecektir” denildi.



İMAR BARIŞI ÖDEME SÜRESİ UZATILACAK MI?

Konuyla ilgili henüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama gelmedi.

"İMAR BARIŞINDA SÜRE YIL SONUNA KADAR UZATILSIN" ÇAĞRISI

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, imar barışında istenen başvuru ve ödeme seviyesinin sadece yarısının gerçekleştiğini belirterek, "Yüzde 1’in altındaki faizlerle yapılacak taksitlendirme seçenekleri ve başvuru bedelleri düşürülmesi koşuluyla yıl sonuna kadar imar barışının uzatılması halinde en azından 30 milyar TL’lik gelir yakalanabilir." ifadelerini kullandı.

Erkurtoğlu yaptığı yazılı açıklamayla imar barışında sürenin uzatılması talebinde bulundu.

Erkurtoğlu, Türkiye’nin en büyük problemlerinden birini oluşturan 14 milyon civarındaki kaçak, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı, 31 Mart 2017'den önce yapılmış bina stokunun imar barışı kapsamında değerlendirilmesinin 15 Haziran Cumartesi günü tamamlandığını hatırlattı.

Sürenin uzatılması halinde devletin imar barışından gelmesini umduğu ödeme seviyesine ulaşabileceğini aktaran Erkurtoğlu, şunları kaydetti:

"Başvuru kayıt belgesinin 15 Haziran Cumartesi günü, ödemelerin ise 30 Haziran’da yapılacağı imar barışında şimdiye kadar 10 milyon 250 bin kişiye karşılık, yaklaşık 20 milyar TL gelir elde edildi. Hedef 15 milyon başvuruya karşılık 40 milyar TL’lik gelir elde etmek olsa da gelirin neredeyse yarısı sağlanabildi.İmar barışında istenilen gelirin elde edilememesinin en büyük nedeni, yüksek fiyatlar ve bunun taksitlendirilememesi.

Ziraat Bankası üzerinden her ne kadar taksitlendirme şansı sunulsa da yüksek faiz oranı, vatandaşları imar barışına başvuru yapsalar da ödeme yapmaktan uzak tutuyor. Aynı durumu sanayiciler de yaşıyor. Sanayicilerle yaptığımız istişarelerde, sanayide imar sebebiyle iskan ve ruhsat alamama şikayeti yaşadıklarını, sanayide toplam inşaat alanının fazla olmasından dolayı yüksek başvuru bedelleri çıktığından ekonomik koşullar nedeniyle ödeme yapamayan firmaların olduğunu duyuyoruz. Yüzde 1’in altındaki faizlerle yapılacak taksitlendirme seçenekleri ve başvuru bedelleri düşürülmesi koşuluyla yıl sonuna kadar imar barışının uzatılması halinde en azından 30 milyar TL’lik gelir yakalanabilir."