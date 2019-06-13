İmar barışı son gün ne zaman? İmar Barışı başvurusu nasıl yapılır? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. İmarsız yapıların kayıt altına alındığı imar barışı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nda başvuru süresinin iki gün kaldığını belirterek, yatırılan bedelin toplam 19 milyar 300 milyon lira olduğunu söyledi.

İMAR BARIŞI SON GÜN NE ZAMAN?

Bakan Kurum İmar Barışı son başvuru tarihini şu sözlerle açıkladı;

İmar Barışında ödeme süresi 30 Haziran'da tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın o güne kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Kaçak yapılara izin vermeyeceğiz,. İmar Barışı'nda yatırılan bedel 19 milyar 300 milyon lira. Bunun ikinci aşamaları var. Kat mülkiyetine geçecekler. Sürede uzatma olmayacak. Vatandaşımızın bu süreçten faydalanması gerekiyor. Vatandaşımız 30 Haziran'a kadar başvuru yapsın

En son Rize Fırtına vadisinde 21 adet kaçak bina tespiti yapıldı ve yıkımı gerçekleştiriliyor. Değişik illerde 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Tebligatları yapılıyor. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılara ilişkin kararlı duruşumuzu tüm illerimizde sergileyeceğiz.

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İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar için imar barışına başvurulabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.

-İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi?

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

-İmar barışından sonra ev krediye uygun olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesinin ardından söz konusu ev krediye uygun olacak.

10- İmar barışı için ne kadar ödeme yapılacak?

Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında kayıt bedeli alınacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.