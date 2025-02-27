İmralı'nın PKK'ya fesih çağrısı yapması sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.

Terörsüz Türkiye için yola çıkıldığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, 'Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli' dedi.