Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Abdullah Özalan'ın "PKK kendini feshetmeli" çağrısından sonra AK Parti'den ilk açıklama

        İmralı'nın tarihi çağrısından sonra AK Parti'den ilk açıklama: Biz sonuca bakarız

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yaptığı açıklamada "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İmralı'nın PKK'ya fesih çağrısı yapması sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.

        Terörsüz Türkiye için yola çıkıldığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, 'Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli' dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #efkan ala
        #İmralı Efkan Ala
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!