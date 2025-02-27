İmralı'nın tarihi çağrısından sonra AK Parti'den ilk açıklama: Biz sonuca bakarız
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yaptığı açıklamada "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi
İmralı'nın PKK'ya fesih çağrısı yapması sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.
Terörsüz Türkiye için yola çıkıldığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, 'Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli' dedi.