İmran Han'dan erken seçim çağrısı 0:00 / 0:00

AA

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver'de düzenledi.

Han, burada yaptığı açıklamada "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." dedi.

AA'nın haberine göre; halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti.

Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.

PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİNİN DÜŞÜŞÜ

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.