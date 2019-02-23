Fransız televizyonunda canlandırmasıyla yayınlanan öyküde bakan kılığına giren bir dolandırıcı, milyonlarca avro para topluyor. Profesyonel dolandırıcının mağdurları arasında Türk işadamı İnan Kıraç da bulunuyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre İnan Kıraç'ın yaklaşık 41 milyon avro gibi rakamlar konuşulsa da Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın edindiği bilgilere göre bu rakamın yüzde 10 oranında yani 4.1 milyon avro gibi bir paranın doğru olduğunu belirtti. Peki, İnan Kıraç kimdir? İşte, haberin detayları...

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç 1937 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Türk iş adamı ve sanayici olan İnan Kıraç, uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.

Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okumuştur. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir. Çiftin, İpek Kıraç adlı bir kızları vardır.

İş Yaşamı

▶ 2003 - Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

▶ 1998 - Kıraça Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

▶ 1994 - 1998 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk Yürütme Kurulu Başkanı

▶ 1993 - 1994 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İdare Komitesi Başkanı, Otomotiv Şirketleri Başkanı

▶ 1987 - 1993 Koç Holding A.Ş. İdare Komitesi Üyesi, Otomotiv Şirketleri Başkanı

▶ 1980 – 1987 Koç Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Tofaş Grubu

▶ 1973 - 1980 Koç Holding A.Ş. Tofaş Grubu Koordinatörü

▶ 1970 - 1973 Tofaş Oto Ticaret A.Ş. Genel Müdür

▶ 1966 - 1970 Otoyol Sanayi A.Ş. Genel Müdür

▶ 1961 - 1966 Ormak A.Ş., Müdür Muavini, Satış Memuru

Üye Olduğu Kuruluşlar

▶ Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı

▶ Alliance Galatasaray, Paris Başkanı

▶ Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

▶ Darülaceze Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

▶ Galatasaray Spor Kulübü Divan Üyesi

▶ TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) Üyesi

▶ TEMA Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

▶ Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Kurulu Üyesi

▶ Coşkunöz Eğitim Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Suna Kıraç ile birlikte; 2000 yılında, Vehbi Koç Vakfı Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi'ni; 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni kurmuştur. İnan Kıraç, İstanbul'un Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla eşi Suna Kıraç'la birikte kurdukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü 1 Mart 2007 tarihinde hizmete açmıştır.

Ödül ve Ünvanlar

▶ 1997 İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Vakfı kurucusu ve başkanı olarak, Galatasaray Lisesi'nin gelişmesi, Galatasaray Ortaöğretim Okulu'nun açılması, Galatasaray Üniversitesi'nin kurulması (1992) ve Türk - Fransız ilişkilerinde üstlendiği önemli rol nedeniyle, Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından 14 Aralık 1997 tarihinde Legion d'honneur nişanı'nın "Officier" rütbesine layık bulunmuştur.

▶ 2009 Suna Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü aldı.