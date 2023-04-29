İnce: İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır

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AA

Seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milli Kuvvetler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda halka hitap eden İnce, Türkiye'nin savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor. Bakın, Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan Türk milletine söz veriyorum. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil. Destekleyeceğim, destekleyeceğim, destekleyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti. Bir CHP'li milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da?' dedi. Ben yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Azerbaycan'a yardım edeceğiz. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz 'Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var, o gazdan pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum. Libya tezkeresine 'evet' diyorum. Biz üçüncü yoluz, ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan."

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapacağını ve ülkenin zenginleşeceğini sözlerine ekledi.

İnce, konuşmasının ardından partililerle Anafartalar Caddesi'nden Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli'nin önüne yürüyerek halkı selamladı.