İnci kefallerinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçü sürüyor

Van Gölü'ne kıyısı bulunan yerleşim yerlerinde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor. Bu süreçte avlanması yasaklanan inci kefalleri, karşılarına çıkan engelleri zıplayarak aşıyorlar. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için her yıl Van'ın Erciş ilçesine gelen binlerce yerli ve yabancı turist, İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu yolculuğa tanıklık ediyor.