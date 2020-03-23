Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Koronovirüs tehdidi hükümlü ve hükümlü yakınlarının uzun bir süredir beklediği infaz düzenlemesini yeniden gündeme getirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ise infaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelindiğini söyledi. Muş, “Meclis’te bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız” dedi.

Peki infaz düzenlemesinin bundan sonraki yol haritası ne şekilde olacak? Aslında Adalet Bakanlığı uzun bir süredir konunun tüm tarafları ile bir araya gelerek, kapsamlı bir çalışma yürütüyordu. Bu çalışmalar tamamlandı. Bakanlığın çalışması çok seçenekli olarak hazırlandı. HABERTÜRK daha önce bu çalışma neticesinde öngörülen düzenlemeleri haberleştirdi. Ancak paket uzun bir zaman geçmesine rağmen Meclis gündemine gelmedi.

TEDBİRLER ALINDI AMA…

Koronavirüs tehdidi nedeniyle cezaevlerinde de birçok önlem alındı. Dezenfekte çalışmaları ve giriş çıkışların kısıtlanması gibi atılan adımlar sayesinde şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadı. Ancak cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde olması nedeniyle infaz paketi raftan indirildi. Çünkü 235 bin kapasitesi bulunan cezaevlerinde halen 300 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Muhtemel bir virüs salgını bilançosunun etkilerinin en aza indirilmesi için bu kapasitenin azaltılması noktasında görüş birliğine varıldı.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

Ancak AK Parti Grubu bu hafta muhalefet partileri ile temas kuracak. Teklifte yer alan düzenlemeler müzakere edilecek. Teklifin kapsamının siyasi partilerden gelen önerilere göre genişleyebileceği ifade ediliyor. Cezaevlerinde arzulanan rahatlamanın sağlanması için özellikle; uyuşturucu madde ticareti ve örgütlü suçlar (organize suç örgütü) ile tekrar suç işleyenlerin kapsama alınmasını savunanlar da bulunuyor.

CHP TUTUKLULARI DA KAPSASIN İSTİYOR

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in düzenlemenin sadece hükümlüleri değil, tutukluları da kapsaması gerektiğini ifade etti. Uzun tutuklular ile hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini savundu. CHP’nin bu önerisinin AK Parti tarafından nasıl karşılanacağı görüşmeler sonunda belli olacak.

30 BİN İLA 100 BİN ARASINDA KİŞİYE ERKEN TAHLİYE

Muhalefet partilerinin önerileri de alındıktan sonra teklifin kapsamı net olarak çizilecek. Kapsama göre; cezaevinden erken tahliye olacakların sayısının 30 bin ila 100 bin arasında değişebileceği ifade ediliyor. Tabi tahliye işlemi kademeli olarak gerçekleşecek.

NELER ÖNGÖRÜLÜYOR

Peki hali hazırdaki taslak metinde hangi düzenlemeler var ve bu düzenlemelere göre kaç kişiye tahliye yolu açılması öngörülüyor? Teklifte koşullu salıverilme oranının 2/3’ten 1/2’ye indirilmesi öngörülüyor. Terör suçları hariç diğer suçlarda 3/4’lük oranın ise 2/3’e indirilmesi değerlendiriliyor. Bu projeksiyona göre, ilk etapta yaklaşık 50-60 bin kişinin erken tahliye edilmesinin gündeme geleceği öngörülüyor. Denetimli serbestliğin cezanın infazının 1/5’i kadar uygulanması düşünülüyor. Ancak bir defaya mahsus denetimli serbestliğin belirli bir tarih öncesi işleyen suçların failleri için 2 ya da 3 yıl olarak uygulanması da seçenekler arasında bulunuyor.

KAPSAM DIŞINDA TUTULANLAR

Uyuşturucu ticareti suçu, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, anayasal düzene karşı suçlar ile terör suçlarının kapsam dışında kalması öngörülüyor. Bu durumda cezaevinden tahliye olacakların sayısının

30 ila 40 bin arasında olacağı değerlendiriliyor.

DENETİM SÜRESİ 3 YIL OLURSA...

Koşullu salıverilme oranı 1/2’ye çekilirse denetimli serbestlik de 3 yıla çıkarılırsa ve sadece terör kapsam dışı bırakılırsa 30 bin olan tahliyenin 50-60 bin bandına çıkacağı ifade ediliyor.

KAPSAM GENİŞLERSE 100 BİNİ BULACAK

Kapsam genişletilirse tahliye sayısı 100 bini geçebileceği de dile getiriliyor. Özellikle; uyuşturucu madde ticareti ve tekrar suç işleyenlerin kapsama alınmasını savunanlar bulunuyor. Bu durumda sayının 100 bin dolayına rahatlıkla ulaşacağı belirtiliyor.

YAŞLILAR İÇİN DENETİM SÜRESİ 4 YIL

İnfaz paketine konulacak bazı geçici hükümler sayesinde cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ile 70 yaşını geçen hükümlüler için denetimli serbestliğin 4 yıl uygulanması değerlendiriliyor. Bu durumda da 2-3 bin civarında hükümlüye tahliye yolu açılacağı dile getiriliyor.

ALTERNATİF İNFAZ USÜLLERİ

İnfaz paketi ile ayrıca alternatif infaz usullerinin kapsamının da genişletilmesi öngörülüyor. Hafta sonu infaz, gece infaz, konutta infaz gibi usullere işlerlik kazandırılıyor. Yaşlılar, dezavantajlı gruplar ve yeni doğum yapan kadınlar için de önemli düzenlemeler yapılması hedefleniyor.

CEZAEVLERİNDE 300 BİN KİŞİ VAR

Öte yandan, cezaevlerinde halen 300 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların; 257 bini hükümlü yani cezaları kesinleşmiş kişilerden, 43 binini ise tutuklulardan oluşuyor. Tutuklu ve hükümlülerin 260 bin dolayı adli suçlardan, 37 bin dolayı terör suçlarından, 3 bin dolayı ise organize suç örgütü suçundan cezaevinde bulunuyor.

UYUŞTURUCUDAN 65 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE

260 bin adli tutuklu ve hükümlünün; 65 bini uyuşturucudan, 45 bin dolayı hırsızlıktan, 34 bini adam öldürmeden, 27 bini yağma ve gasptan, 89 bini ise diğer suçlardan cezaevinde bulunuyor.

RAKAMLARLA CEZAEVİ

CEZAEVİ KAPASİTESİ: 235 BİN

HÜKÜMLÜ SAYISI: 257 BİN

TUTUKLU SAYISI: 43 BİN

CEZAEVİNDEKİ TOPLAM KİŞİ SAYI: 300 BİN

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UYUŞTURUCU: 65 BİN

HIRSIZLIK: 45 BİN

CİNAYET: 34 BİN

TERÖR: 37 BİN

YAĞMA-GASP: 27 BİN

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR: 4 BİN

DİĞER: 89 BİN

TOPLAM: 300 BİN