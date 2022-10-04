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İngiltere'de gazete manşetlerinde bugün, hükümetin farklı birçok kesimin tepkisini çeken ve ülkeyi ekonomik çalkantıya sürükleyen vergi indirimi planından geri adım atması var.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng dün, en yüksek gelir grubunun vergisini yüzde 45'ten yüzde 40'a çeken bütçe düzenlemesi teklifinin geri çekildiğini açıklamıştı.

Hükümetin bir kuşağın gördüğü en büyük vergi kesintisi paketini 23 Eylül'de açıklamasının ardından İngiltere ekonomisi büyük bir türbülansa girmişti.

Gazeteler bu U dönüşünün, hükümet ve Başbakanlık görevini henüz bir ay önce devralan Liz Truss için "küçük düşürücü" olduğu yorumunu yapıyor.

BBC

Financial Times, başyazısında "Truss ve Kwarteng'in küçük düşürücü U dönüşü" başlığını kullanıyor.

Gazete hükümetin İngiltere ekonomisinin itibarını yeniden kazanması için hükümetin daha fazla adım atması gerektiği görüşünü dile getiriyor:

"U dönüşleri sürerken, en yüksek gelir grubunun vergisini yüzde 45'ten 40'a indirme planından geri adım atması Truss hükümeti için özellikle küçük düşürücü oldu. Bu adım, ciddi piyasa çalkantısı ve kendi partisinin milletvekillerinden gelen sert eleştirilere karşı Truss'ın Kwarteng’in radikal mini bütçesini inatla savunmasından yaklaşık bir hafta sonra geldi".

"Bu geri adım siyasi baskıyı biraz azaltsa da, hükümetin İngiltere ekonomisi ve kendi ekonomik itibarını düzeltmek için çok daha fazla adım atması gerek".

Gazete, Truss'ın, piyasadaki tüm kaosa rağmen, parlamentodaki "isyan" sonrası teslim olduğu yorumunu yapıyor.

"Daha temelde, bu U dönüşü, İngiltere'nin borç dinamikleri üzerinde çok küçük bir etki yapacak... İngiltere Merkez Bankası'nın hala, enflasyonist baskılara karşı faiz oranlarını artırması gerekecek. Başbakanın planları hala vergi indirimleri yoluyla büyümeyi teşvik ederek borçları ödeyebileceğine dair temelsiz inanç üzerine kurulu".

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Daily Telegraph'ta ise Başbakan Liz Truss'ın kaleme aldığı bir makale yer alıyor.

Makale "45p vergi oranı planını feshetmek, İngiltere ekonomisini yeniden harekete geçirmeye dair büyük planımızın sadece küçük bir parçasıydı" başlığını taşıyor.

"Görevi devraldığımda kaybedecek zamanımız yoktu. Acilen adım atmamız gerekiyordu. İnsanlar, adım atmamış olsak olacakları düşünmeyi unutuyor.

"Kurumlar vergisi İrlanda'dakinden 10 puan daha fazla olacaktı. Hane halkları yıllık 6 bin sterlini bulan faturalarla karşılaşabilirdi. Bunun olmasına izin veremezdim."

"Yüksek gelirlilerden alınan vergiyi yüzde 45'ten yüzde 40'a indirmek çok daha büyük planımızın sadece küçük bir bölümü idi. Planımızın daha büyük kısmı enerji krizine vereceğimiz yanıt.

"Ortalama bir evin enerji faturalarının yıllık 2500 sterlin civarında kalabilmesi için hızla adım attık. Ayrıca işletmelerin enerji masraflarını neredeyse yarı yarıya azalttık."

"Ama dağıtma politikasından uzaklaşıp, birlikte, daha büyük bir büyüme yakalamak ve düşük vergili bir ekonomi yaratmak için çalışmalıyız.

"Büyüme herkesin hayatını daha iyileştirmek için en iyi yoldur".

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Guardian, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin, hükümetin "utanç verici" U dönüşlerinin yarattığı etkinin ardından, sosyal yardım ödemelerinde bir sıkışıklığı önlemek için planlar yaptığını yazıyor.

Gazete Maliye Bakanı Kwarteng'in normal koşullarda 23 Kasım'da açıklaması beklenen mali planları, daha erken, bu ay sonuna doğru açıklayacağını yazıyor.

Partinin bazı kıdemli milletvekillerinin, kamu harcamalarında kesinti yapılması halinde yeniden "isyan çıkabileceği" uyarısında bulunduğu aktarıyor:

"Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), geçen ay açıklanan mini bütçeden daha fazla geri adım atılmadığı takdirde kamu harcamalarında ciddi kesintiler yapılması gerekeceğini belirtiyor".

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Times gazetesi de Truss'ın bu U dönüşünün arkasındaki faktörleri sıralıyor:

"Truss'ın vergi indirimi planından vazgeçmesinin birkaç nedeni var. Birincisi Muhafazakar Parti içindeki kavganın dikkati hükümetin genel ekonomik planından uzaklaştırdığını düşünüyordu.

"Ama daha büyük motivasyonu ise siyasiydi. Michael Gove'un (Muhafazakar Parti milletvekili) Pazar sabahı Truss'a açıkça karşı çıkmasından sonra başka vekiller de ona katıldı ve bu planı destekleyemeyeceklerini belirtti.

"Muhafazakar milletvekillerinin endişesi bir kere yara alındığı ve halkın Truss'ı ve partiyi kolay kolay affetmeyeceği".