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HaberlerDünyaSon dakika: İngiltere'nin eski başbakanına soruşturma! Haberler
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İngiliz hükümeti eski Başbakan David Cameron'a lobicilik soruşturması açtı

İngiltere hükümeti, eski Başbakan David Cameron'ın lobi faaliyetleri hakkında soruşturma başlattı.

Son dakika: İngiltere'nin eski başbakanına soruşturma! Haberler
İngiltere eski başbakanına lobicilikten soruşturma
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AA

Hükümetten yapıla açıklamada, Cameron'ın Greensill Capital adlı bir finans şirketi lehine bakanlar nezdinde yürüttüğü lobi çalışmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bağımsız soruşturmanın avukat Nigel Boardman'ın başkanlığında yürütüleceği belirtildi.

CAMERON MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Eski Başbakan Cameron'ın ofisinden yapılan açıklamada ise, "David Cameron bu soruşturmayı memnuniyetle karşılamaktadır ve katkı sunmaktan da memnun olacaktır." ifadesine yer verildi.

David Cameron, 11 Nisan’da bir açıklama yaparak bakanlarla resmi yollardan iletişime geçmemekle hata yaptığını kabul etmiş, fakat ülkedeki lobicilik kurallarını ihlal etmediğini savunmuştu.

LOBİ FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

İngiltere’de kabine üyelerinin ve üst düzey bürokratların görevlerinden ayrılmasının ardından iki yıl süreyle lobi faaliyeti yürütmesi yasaklanmış durumda.

İngiliz gazeteleri daha önce, Ağustos 2018'de Greensill Capital'a danışman olan Cameron'ın, Maliye Bakanı Rishi Sunak'a ve bazı bakan yardımcılarına telefonla mesaj gönderdiğini bildirmişti.

Cameron, Greensill Capital'ın hükümetin yeni tip koronavirüs salgınında işletmeleri desteklemek için verdiği acil durum kredisinden yararlandırılması için lobi yaptığını kabul etmişti.

İngiliz The Times gazetesi, Cameron'ın ayrıca 2019 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile ilgili bir ödeme planı konusunda Sağlık Bakanı Matt Hancock ile görüştüğünü duyurmuştu.

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