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        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın onayıyla İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın başına getirilen Blaise Metreweli, bu göreve gelen ilk kadın oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 02:52 Güncelleme: 16.06.2025 - 02:52
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        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
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        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, MI6'nın 18'inci şefi olarak Blaise Metreweli'yi atadı.

        Dışişleri Bakanı'na karşı sorumlu olan ve teşkilatta "C" olarak bilinen MI6 şefliğine ilk kez bir kadının atandığı belirtilen açıklamada, Metreweli'nin halihazırda teşkilatta "Q" olarak bilinen teknoloji ve yeniliklerden sorumlu genel müdürlük görevini yürüttüğü ifade edildi.

        Metreweli'nin geçmişte iç istihbarat servisi MI5'ta görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, mevcut MI6 Başkanı ve İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un görevini sonbaharda bırakacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Metreweli'nin teşkilata 1999'da katıldığı, kariyerinin büyük kısmında Orta Doğu ve Avrupa'daki operasyonel görevler yaptığı ve Cambridge Üniversitesinde antropoloji eğitimi aldığı vurgulandı.

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        AA'nın haberine göre; açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Starmer, "Metreweli'nin tarihi ataması, istihbarat servislerinin yürüttüğü işlerin hiç olmadığı kadar hayati olduğu bir dönemde yapıldı. İngiltere daha önce görülmemiş ölçüde tehditlerle karşı karşıya. Bunlara saldırgan ülkelerin sularımıza gönderdiği casus gemiler ile kamu hizmetlerimizde kargaşa yaşanmasını isteyen, karmaşık siber planları olan hackerlar da dahil." ifadelerini kullandı.

        Dışişleri Bakanı David Lammy de açıklamasında, şunları kaydetti:

        "Küresel istikrarsızlık ve güvenlik tehditlerinin ortaya çıktığı, teknolojinin daha da önemli bir güç haline geldiği, hasımların daha da yakın çalışmaya başladığı bir dönemde Blaise, İngiltere'nin bu zorluklarla doğrudan mücadele edebilmesini sağlayarak Britanya’nın yurt içinde ve yurt dışında güvende ve emniyette kalmasını temin edecek."

        Lammy, istihbarat servislerine ek 600 milyon sterlinlik (Yaklaşık 32 milyar lira) bütçe ayıracaklarını da bildirdi.

        Bu arada, Metreweli, açıklamasında teşkilatın başına getirilmekten gurur duyduğunu ifade ederken, mevcut başkan Moore ise Metreweli'nin teşkilat için önemli bir figür olduğuna dikkati çekti.

        Moore, yerine Metreweli'nin gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

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        #İngiltere
        #MI6
        #haberler
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