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İngiliz turisti kendi vatandaşı feci biçimde darp etti

Güzel bir tatil hayaliyle İngiltere'den Marmaris'e gelen E.L.H.'nin tatili tam anlamıyla kâbusa dönüştü. Kendisi gibi İngiliz olan Declan Tyrone Marshall, genç kadına cinsel saldırıda bulunup, feci şekilde darp etti. İngiliz saldırgan tutuklandı

13.09.2018 - 08:25 | Güncelleme: DHA

İngiltere'de finans uzmanı olan 35 yaşındaki E.L.H., 3 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki arkadaşı Lauren Jane Russel'in (31) İçmeler Mahallesi'ndeki evine geldi. İki kadın arkadaş, pazartesi günü, Yat Limanı'nda bulunan Barlar Sokağı'ndaki bir diskoya gitti. Eğlenen iki arkadaş burada, İngiliz vatandaşı Declan Tyrone Marshal ile tanıştı. Gecenin sonunda üçlü, taksi ile Russel'in evine geçti. İddiaya göre, cebinde yeterli parası olmadığını ve o saatte dolmuş bulunmadığı için evine dönmesinin zor olduğunu belirten Marshall da iki İngiliz kadınla kalıp, salondaki kanepeye uzandı.

"DİZ KAPAĞIYLA DEFALARCA VURDU"
Sabah E.L.H.'nin odasından gelen sesler üzerine merak eden Russel, yanına gittiğinde arkadaşını yerde darbedilmiş olarak baygın halde bulup, ambulans çağırdı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan E.L.H., tedaviye alındı. Elmacık kemiğinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan E.L.H., buradaki ilk tedavisinin ardından Muğla'daki, plastik cerrahi servisi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

E.L.H., ilk tedavisinin ardından polise verdiği ifadesinde, Marshall'ın odalarına çekilmelerinden bir süre sonra yanına geldiğini belirtip, "Yatağa yanıma uzanıp, beni elle taciz etti. Bu sırada uyanmam üzerine, ilişki teklifinde bulundu. Erkek arkadaşım olduğunu söyleyip, teklifini geri çevirdim, odamdan uzaklaştırmak istedim. Öfkelenip yüzüme yumruk attı, diz kapağı ile defalarca vurup, kaçtı. Bayılmışım" diyerek şikâyetçi oldu.

CİNSEL SALDIRI VE YARALAMADAN TUTUKLANDI
DHA'nın haberine göre şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, olayın meydana geldiği evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, Declan Marshall'ın eşkaline ulaşıldı. Eşkalden yola çıkan polis, bu defa MOBESE ve ilçedeki diğer bazı güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, şüphelinin kaldığı oteli tespit etti.
Dün otele operasyon düzenleyen polis, zanlı Marshall'ı yakalandı. Polisteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Marshall, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 4 dakika önce
    Arap asilli
  • Misafir 12 dakika önce
    adamların ülkesinde devamlı karanlık yağmur yağıyor içleri kararmış güneş gördülermi sapıtıyorlar bu ingilizler
  • Misafir 21 dakika önce
    Öküzlük ülke ile alakalı değilmiş öküz heryerde öküz
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