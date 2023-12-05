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        Haberler Dünya İngiltere Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın! - En son haberler

        İngiltere Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın

        İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaketin dijital cihazları sekteye uğratması ihtimaline karşı İngiliz vatandaşlarını mum ve pille çalışan radyo stoklama çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:20
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        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
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        İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere'de vatandaşların ve işyeri sahiplerinin gelecekteki salgınlara, doğal afetlere ve siber saldırılara hazırlanmalarına katkı sağlaması hedefiyle ulusal bir "dayanıklılık akademisi" başlatıldı.

        TEHLİKELERİ TEK TEK SIRALADI

        Planın detaylarını Avam Kamarasında açıklayan Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehlikeleri Rusya-Ukrayna savaşı, siber saldırılar, salgın hastalıklar, yapay zekanın kötüye kullanımı ve ekstrem hava durumları olarak sıraladı.

        ANALOG ÇAĞA GERİ DÖNME ÇAĞRISI

        Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda insanları 'analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmaya çağırdı.

        Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.

        Bu çağrıyla ilgili ayrıntılar, gelecek yıl açılacak olan resmi bir hükümet 'direnç web sitesinde' belirtilecek. Çağrı, doğal afetlere, salgın hastalıklara ve siber saldırılar veya terörizm gibi kötü niyetli eylemlere nasıl hazırlanılacağına dair tavsiyeler sunacak.

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