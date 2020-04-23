Johnson'ın koronavirüs tedavisinde görevli hemşire: Diğer hastalara baktığımız gibi baktık - Haberler

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Koronavirüs tedavisi gördüğü esnada yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilgilenen bir hemşire o günlere yönelik açıklamalarda bulundu.

İngiliz Başbakan yoğun bakımdan çıktıktan sonra sağlık personellerine olan borcunu ödeyemeyeceğini, hayatını onlara borçlu olduğunu söylemişti. Jonhson hastanede kaldığı sırada onunla ilgilenen bir hemşire, "Diğer hastaları nasıl tedavi ettiysek, Başbakana da aynı şekilde yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Boris Johnson’ın "yatağımın başında bekledi" dediği Yeni Zelandalı hemşire Jenny McGee, Yeni Zelanda televizyonuna o günleri anlattı.

Başbakan Johnson'ı tedavi ederken herhangi bir endişesi olmadığını söyleyen McGee, "işyerindeki herhangi bir gündü" yorumunda bulundu.

Jenny McGee, Johnson ile diğer hastalarla ilgilenilen şekilde ilgilendiğini belirterek, "O, sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız hastalardan biriydi. Yoğun bakıma, bize gelen hastaları oldukça ciddiye alıyoruz." dedi

Yaklaşık 10 yıldır yoğun bakımda çalıştığını söyleyen McGee, salgın başladığında Yeni Zelanda’da tatilde olduğunu ancak, kalmak yerine İngiltere’ye gelmeyi tercih ettiğini belirtiyor. McGee, bunun gerçek bir görev duygusu olduğunu ifade ediyor.

TABURCU OLDUKTAN SONRA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson hastaneden taburcu edilmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açıklamalarda bulunmuştu.

Hayatını kurtarmak için çaba gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Johnson," Onlara olan borcumu ifade etmek için kelimeler bulmak zor. Ancak buna gelmeden önce Birleşik Krallık’taki herkese çabaları ve feda ettikleri her şey için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

27 MART'TA KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Üç gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.