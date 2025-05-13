İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın çıktı: Kundaklama soruşturması başlatıldı

İngiltere'de polis, Başbakan Keir Starmer'ın başkent Londra'nın kuzeyindeki evinde çıkan yangının ardından soruşturma başlattı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, 11 Mayıs Pazar günü yerel saatle 03:00'ten hemen sonra, bir konutta yangın çıktığına dair ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, ihbarın ardından olay yerine intikal eden polis memurlarının evin girişinde hasar tespit ettikleri ancak yangında yaralanan olmadığı belirtildi.

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada ise itfaiyecilerin TSİ 03.00'ten hemen sonra olay yerine çağrıldığı ve yangının yarım saat içinde söndürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, olayın "bir mülkün dışında çıkan küçük çaplı yangın" olarak tanımlandığı bildirildi.

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STARMER'IN GENEL SEÇİMDEN ÖNCE OTURDUĞU EV OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre halihazırda Downing Street'teki resmi konutunda ikamet eden Başbakan Starmer, genel seçimlerden önce oturduğu Kentish Town bölgesindeki bu mülkün halen sahibi olarak biliniyor, ancak o zamandan beri kiraya verdiği öğrenildi.

Polis soruşturmanın bir parçası olarak bir araç yangınını da araştırıyor.