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        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın çıktı: Kundaklama soruşturması başlatıldı | Dış Haberler

        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın çıktı: Kundaklama soruşturması başlatıldı

        İngiltere Başbakanı Starmer'ın genel seçimlerden öncesine kadar kaldığı ve hala mülk sahibi olduğu öğrenilen evde yangın çıktı. Terörle mücadele polisi, Başbakan Keir Starmer ile bağlantılı iki mülkün yangınla zarar görmesinin ardından kundaklama soruşturması başlattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.05.2025 - 07:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 07:36
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        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
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        İngiltere'de polis, Başbakan Keir Starmer'ın başkent Londra'nın kuzeyindeki evinde çıkan yangının ardından soruşturma başlattı.

        Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, 11 Mayıs Pazar günü yerel saatle 03:00'ten hemen sonra, bir konutta yangın çıktığına dair ihbarda bulunulduğu bildirildi.

        Açıklamada, ihbarın ardından olay yerine intikal eden polis memurlarının evin girişinde hasar tespit ettikleri ancak yangında yaralanan olmadığı belirtildi.

        Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada ise itfaiyecilerin TSİ 03.00'ten hemen sonra olay yerine çağrıldığı ve yangının yarım saat içinde söndürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, olayın "bir mülkün dışında çıkan küçük çaplı yangın" olarak tanımlandığı bildirildi.

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        STARMER'IN GENEL SEÇİMDEN ÖNCE OTURDUĞU EV OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre halihazırda Downing Street'teki resmi konutunda ikamet eden Başbakan Starmer, genel seçimlerden önce oturduğu Kentish Town bölgesindeki bu mülkün halen sahibi olarak biliniyor, ancak o zamandan beri kiraya verdiği öğrenildi.

        Polis soruşturmanın bir parçası olarak bir araç yangınını da araştırıyor.

        KUNDAKLAMA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

        İngiltere'de terörle mücadele polisi, Başbakan Keir Starmer ile bağlantılı iki mülkün yangınla zarar görmesinin ardından kundaklama soruşturması başlattı.

        Polis daha önce yaptığı açıklamada, "önlem olarak ve mülkün daha önce yüksek profilli bir kamu şahsiyetiyle bağlantıları olması nedeniyle" soruşturmayı terörle mücadele memurlarının yürüttüğünü söyledi.

        BAŞBAKAN ACİL DURUM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

        Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de yaptığı açıklamada, Starmer'ın acil durum servislerine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini aktardı.

        Sözcü, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için daha fazla yorum yapamayacağını bildirdi. Ayrıca, yangın başladığında Başbakan'ın aile üyelerinden herhangi birinin evde olup olmadığı sorusuna da yanıt vermedi.​​​​​​​

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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