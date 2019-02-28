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İngiltere'de ailelere intihar oyunu Momo uyarısı: 'Çocuğunuzun YouTube'da ne izlediğine dikkat edin'

İngiltere'de, intihar oyunu Mavi Balina'ya benzerliğiyle dikkat çeken sanal şiddet oyunu Momo'nun Youtube videolarına sızdığı yolundaki haberler üzerine ailelere "Çocuğunuzun YouTube'da ne izlediğine dikkat edin' uyarısı yapıldı.

Giriş: 28.02.2019 - 15:18 | Güncelleme:
- YOUTUBE

İngiltere'de, intihar oyunu Mavi Balina'ya benzerliğiyle dikkat çeken sanal şiddet oyunu Momo'nun Youtube videolarına sızdığı yolundaki haberler üzerine ailelere "Çocuğunuzun YouTube'da ne izlediğine dikkat edin' uyarısı yapıldı.

Ulusal İnternet Güvenliği Dairesi tarafından ailelere gönderilen uyarılarda Momo'nun çizgi filmlerin yanı sıra sürpriz yumurta, oyun ve ürün tanıtımı ve Minecraft videolarında görüldüğüne dair haberlere dikkat çekilerek, "YouTube'un zararlı içeriği izlemesine rağmen, silininceye kadar bunlar binlerce kişiye ulaşılabilir ve silindikten sonra tekrar yüklenebilir" denildi.

- WWW.NATIONALONLINESAFETY.COM

İnternet Dairesi'nin yaptığı uyarılar neler?

  • Çocuklarınıza Momo'nun bir insan olmadığını ve onlara doğrudan zarar veremeyeceğini anlatın.
  • İnternetteyken çocuklarınızı yalnız bırakmayın, ne izlediklerine dikkat edin.
  • Çocuklarınızdaki davranış değişikliklerini gözleyin, onlara sürekli konuşun.
  • Güvenlik ayarlarında çocuklarınızın erişebileceği içeriği sınırlayın. Şüphelendiğiniz hesapları engelleyin. Youtube'da bir sonraki videoyu otomatik olarak oynatma seçeneğini kaldırın.

YouTube: Momo'yla ilgili hiçbir bulgu yok

YouTube ise Momo'nun sitedeki videolarda belirdiğine işaret eden hiçbir bulgu olmadığını açıkladı.

YouTube sözcüsü, "Medyada yer alan haberlerin aksine, Momo ya da Momo'yu özendiren içeriğe dair hiçbir kanıt yok. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırı ve hemen kaldırılır" dedi.

WhatsApp üzerinden yayılan Momo oyununda korku filmi karakterine benzeyen bir figür, çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor ve sonunda intiharla sonuçlanabilecek bu talimatları yerine getirmeyenleri tehdit ediyor.

Arjantin'de 12 yaşındaki bir çocuğun geçen Ağustos'taki intiharı Momo'yla ilişkilendirilmişti.

- Policía Nacional de España

'5 yaşındaki çocuk Momo'nun talimatıyla saçlarını kesti' iddiası

İngiltere'de beş yaşındaki bir çocuğun Salı günü 'çizgi film izlerken beliren Momo'nun talimatıyla saçlarını kesmesi' endişeye neden olmuştu.

Cheltenham kentinde yaşayan Sam Barr adlı bir anne, kızı Jemma'nın saçlarını neden kestiği sorusuna "Momo istedi. Momo bana bundan sonra ne yapmam gerektiğini söyleyecek. Uyurken bir gözünü açık tut" dediğini anlattı.

Barr, "Tanrı'ya şükürler olsun sadece saçlarını kesti. Daha kötüsü olabilirdi" dedi.

'Momo'yla ilgili haberler Momo'dan daha büyük bir risk'

İngiltere'de Momo'yla ilgili endişeler, Facebook'ta son 24 saat içinde en çok paylaşılan içeriklerden biri oldu.

Ancak internet güvenliği ve çocuklara yardım örgütü uzmanları Momo konusunda gereksiz bir panik havasının yaratıldığını öne sürüyor.

Samaritans ve NSPCC adlı yardım kuruluşları, İngiltere'de Momo yüzünden zarar gören kimsenin olmadığını belirterek "çocukları kendilerine zarar vermeyi düşünmeye sevkedebileceği" için bu haberlerin daha riskli olabileceğine dikkat çekti.

İnternet Güvenliği Merkezi medyaya "sahte haber" yaymakla suçlarken çocuklara yardım örgütü NSPCC'nin açıklamasında "Bizi arayan medya mensuplarının sayısı, çocukları için endişelenen ailelerin sayısından fazla" dedi.

Samaritans adlı örgüt ise medyayı intiharlarla ilgili haberlerin verilmesine dair kurallara uyması çağrısı yaptı.

WhatsApp üzerinden yayılan yeni sanal şiddet oyunu Momo nedir?

BBC TÜRKÇE

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