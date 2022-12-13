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İngiltere'de demiryolu işçileri grevde: 48 saatlik ilk grev başladı

İngiltere'de maaşlar ve çalışma koşulları hakkında anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alan demiryolu işçileri, ilk 48 saatlik grevlerine bugün başladı. Ülke genelinde tren seferlerinin sadece yüzde 20'lik bir kısmının yapılabileceği öngörülüyor.

İngiltere'de demiryolu işçileri grevde: 48 saatlik ilk grev başladı
BBC TÜRKÇE
karda giden bir tren PA Media

İngiltere'de maaşlar ve çalışma koşulları hakkında anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alan demiryolu işçileri, ilk 48 saatlik grevlerine bugün başladı.

Ülke genelinde tren seferlerinin sadece yüzde 20'lik bir kısmının yapılabileceği öngörülüyor.

Network Rail Başkanı Andrew Haines yolculara "sadece gerçekten çok gerekliyse" seyahat etmeleri uyarısında bulundu.

Demiryolu işçileri bu hafta Cuma ve Cumartesi günleri ve normalde yolcu sayısının çok yoğun olduğu Noel tatili döneminde, 24 Aralık saat 18.00'den, 27 Aralık 06..00'ya kadar da grevde olacak.

İşçiler yeni yılda da 3-4 Ocak ve 6-7 Ocak'ta greve çıkacak.

Demiryolu hatlarını işleten Network Rail işçilere bu yıl yüzde 5, gelecek yıl da yüzde 4 maaş zammı teklif etmişti.

İşçileri temsil eden RMT (Demiryolu, Deniz ve Ulaşım İşçileri) Sendikası Başkanı Mick Lynch teklifi "standart altı" olarak niteledi. Sendika üyelerinin yüzde 83'ünün oy kullandığı oylamada, yüzde 63.6'yla teklif reddedildi.

Ülkede enflasyon yüzde 11 ile son 40 yılın en yüksek düzeyinde ve grevlerin en önemli nedenlerinden biri ücret artışı tekliflerinin fiyatlardaki dev artışın gerisinde kalması.

İşçiler ayrıca Network Rail'ın demiryolu bakım ekibinden 1900 kişiyi işten çıkarma planlarına da karşı çıkıyor.

İngiltere, bu kış sağlıktan, ulaşıma, eğitimden, posta hizmetlerine dev bir grev dalgasıyla karşı karşıya.

Hemşireleri temsil eden en büyük sendikal yapı olan Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) bünyesinde örgütlü yaklaşık 100 bin hemşirenin İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da 15 ve 20 Aralık'ta işi bırakma eylemine katılması bekleniyor. Bu, sendikanın 100 yıllık tarihindeki ilk grev hareketi olacak.

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