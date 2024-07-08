İngiltere'de İşçi Partisi dönemi başladı, yeni bakanların ilk mesajları neler?

Getty Images Yeni kabinede 11 kadın bulunuyor. (Soldan sağa: Adalet Bakanı Shabana Mahmood, Galler'den sorumlu Devlet Bakanı Jo Stevens, Eğitim Bakanı Bridget Phillipson)

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan seçimleri İşçi Partisi'nin kazanmasıyla başbakan olan Keir Starmer'ın yeni kabinesi göreve başladı.

Yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey oldu.

Starmer'ın açıkladığı kabinede Angela Rayner Başbakan Yardımcısı, Rachel Reeves ise İngiltere'nin ilk kadın maliye bakanı oldu.

Reeves uluslararası yatırımcılara ise ABD ve Fransa'daki siyasi belirsizliği örnek göstererek, İngiltere'nin yatırım için en istikrarlı ülkelerden biri olduğu mesajını gönderecek.

Yeni ekonomi bakanının iş dünyasına, zorunlu konut inşası hedeflerini geri getireceğini açıklayacağı da tahmin ediliyor. Seçim kampanyası sürecinde İşçi Partisi 1,5 milyon yeni konut inşası sözü vermişti.

Reeves'in 'ekonomik büyümeyi başlatmanın ulusal bir görev' olduğu ve 'önceki hükümetlerin almaya isteksiz olduğu zor kararları almaktan çekinmeyeceği' mesajlarını vermesi bekleniyor.

Yeni Hazine Bakanı olan Rachel Reeves bugün iş insanları ile ilk kez bir araya gelerek İşçi Partisi iktidarının ekonomi planını açıklayacak.

Reeves'in yeni Hazine Bakanlığı analizlerine göre, diğer gelişmiş ekonomilerle aynı oranda büyüseydi İngiltere ekonomisinin şu an 140 milyar sterlin daha büyük olacak olduğunu da söylemesi bekleniyor.

İşçi Partisi'nin seçim manifestosunda "sürdürülebilir ekonomik büyümenin ülkenin zenginliğini ve çalışanların yaşam standartlarını artırmanın tek yolu olduğu" hedefi yer alıyordu.

Ukrayna'ya daha fazla silah sözü

Yeni Dışişleri Bakanı David Lammy göreve hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk ziyaretini Almanya'ya yaptı.

Burada Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşen Lammy, ardından Polonya'ya geçerek Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorsky ile görüştü. Burada da birkaç saat geçirdikten sonra NATO'nun en yeni üyelerinden İsveç'e geçti.

Lammy'nin ilk olarak bu üç ülkeyi ziyaret etmesinin en büyük nedeni Ukrayna savaşı. Savunma Bakanı John Healey'i de Odesa'ya gönderen Starmer, yeni dönemde İngiltere'nin Kiev'e desteğinin tam olacağı mesajını vermeye çalışıyor.