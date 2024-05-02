İngiltere'de Muhafazakar Partililerin yönettiği Facebook gruplarında İslamofobik paylaşımlar ortaya çıktı

İngiltere'de Muhafazakar Parti yetkilileri ve üyelerince yönetilen Facebook gruplarında Londra'nın İşçi Partili Müslüman Belediye Başkanı Sadık Khan'a yönelik ırkçı ve Müslüman karşıtı (İslamofobi) ifadeler kullanıldığı ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre çevre örgütü Greenpeace'in araştırma birimi Unearthed, Khan'ın politikalarını eleştiren 36 kapalı Facebook grubunu inceledi.

Toplamda 38 bin üyesi bulunan grupların yöneticilerini inceleyen Unearthed, aynı 3 ismin gruplarda yöneticilik yaptığını da ortaya çıkardı.

Bunlardan birinin Muhafazakar Partili bir belediye meclis üyesi, birinin partinin dijital kampanyalardan sorumlu bir yöneticisi diğerinin ise parti üyesi olduğunu açığa çıkaran Unearthed, başka belediye meclis üyeleri, yerel yönetici ve parti görevlilerinin de gruplarda yöneticilik yaptığını belirledi.

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Unearthed, Muhafazakar Partinin Londra Belediye Başkan Adayı Susan Hall'un da 36 gruptan 6'sına üye olduğunu açıklarken Hall, bugün 7. gruba da üye oldu.

Grup üyeleri arasında Muhafazakar Partili milletvekilleri de yer alıyor.

"KARANLIK GÜÇLER KHAN'I YOK EDEBİLİR"

Söz konusu Facebook gruplarında Khan'ın Londra'da trafiğe çıkan yüksek emisyonlu araçlardan günlük ücret alınması projesi (ULEZ) en çok eleştirilen politika olarak dikkati çekiyor.