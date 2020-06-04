DHA

İngiltere Parlamentosu'nda koronavirüs paniği yaşandı. Avam Kamarası'nda konuşması sırasında terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma’ya koronavirüs testi yapıldı.

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.

Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti. İngiliz Bakan Sharma’ya koronavirüs testi yapıldı.

Öte yandan Sharma’nın testinin pozitif çıkması durumunda yakın temaslarının 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak toplamda 39 bin 728'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 bin 829 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 786 bin 219 oldu.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 359 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 728'e yükseldi. Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.