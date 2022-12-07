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İngiltere'de 'soğuk hava' tavsiyesi: Gündüz salonlarınızı, gece yatmadan önce de yatak odalarınızı ısıtın

Birleşik Krallık bugünden itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken sağlık yetkilileri, hayat pahalılığı nedeniyle tüm evi ısıtamayacak durumda olanlara gündüz sadece oturma odalarını gece yatmadan önce de yatak odalarını ısıtmaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de 'soğuk hava' tavsiyesi: Gündüz salonlarınızı, gece yatmadan önce de yatak odalarınızı ısıtın
BBC TÜRKÇE
Gaz ve elektrik Getty Images

İngiltere bugünden itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken sağlık yetkilileri, hayat pahalılığı nedeniyle evlerini ısıtamayacak durumda olanlara gündüz sadece oturma odalarını, gece yatmadan önce de yatak odalarını ısıtmaları tavsiyesinde bulundu.

12 Aralık'a kadar sürecek bir soğuk hava dalgası uyarısı yayımlayan Sağlık Güvenliği Kurumu'nun (UKHSA) açıklamasında en çok kullanılan odaların 18 dereceye kadar ısıtılması ve "birkaç kat" giyinilmesi tavsiyesi yer aldı.

İngiltere'de doğal gaz ve elektrik fiyatlarına Nisan'da 54, Ekim'de de yüzde 80 zam geldi. Ancak devletin tüm hanelere verdiği yakıt yardımıyla Ekim'deki artış yüzde 27'yle sınırlandırıldı.

Ülkede hayat pahalılığın artması nedeniyle bazı hanelerin hava sıcaklıklarındaki ani düşüşe rağmen evlerini ısıtmaktan çekineceğinden endişe ediliyor.

Devlet yardımına rağmen ortalama bir hanenin yıllık elektrik ve gaz tüketimi 2 bin 500 sterlin (yaklaşık 56 bin TL). Bu rakam Nisan'dan itibaren 3 bin sterline çıkacak.

UKHSA'dan Dr. Agostinho Sousa , "Soğuk havanın sağlık üzerinde ciddi sonuçları olabilir. Özellikle de yaşlılarla kalp ve akciğer hastaları için risk var" dedi.

Engellilere yardım örgütü Scope'un bin haneyi kapsayan araştırmasına göre engellilerin yaşadığı evlerin yüzde 43'ünde insanlar elektrik ve gaz tüketimini kısmak zorunda kaldı.

Araştırmaya katılan bazı evlerde, gaz ve elektriği kapatıp yorganla ısınmaya çalıştıklarını söyleyenler oldu.

Kuzey İrlanda Mourne DağlarıPaul Toner

Birleşik Krallık'ta İskoçya'da bugünden itibaren hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Galler, Kuzey İrlanda ve doğu kıyıları için kar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

İngiltere'de ise kırsal kesimde hava sıcaklığının eksi altı dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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