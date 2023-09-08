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        Haberler Yaşam İngiltere'de su samuru 125 bin dolar değerindeki koi balıklarını yedi

        İngiltere'de su samuru 125 bin dolar değerindeki koi balıklarını yedi

        İngiltere'de bulunan ünlü bir otel, bir su samurunun bahçedeki süs havuzlarından 125 bin dolar değerindeki koi sazanlarını yediğini tespit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:23
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        125 bin dolar değerindeki balıkları yedi
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        İngiltere'nin Chestershire bölgesinde bulunan Grosvenor Pulford Hotel and Spa yetkilileri, 23 Ağustos'ta bir su samurunun süs havuzlarındaki koi sazanlarını yediğini tespit etti.

        Yapılan açıklamada "Ekibimiz yakın zamanda geceleri otel arazisinde dolaşan davetsiz bir misafir keşfetti. Bu cesur adam, Asya Bahçesi havuzundan yaklaşık 30 koi sazanı ve diğer havuzumuzdan da 20 koi sazanı çalarak, arazimizi evi olarak görüyor.

        Yerel eko-sistemde üzerimize düşeni yapmaktan ne kadar memnun olsak da biz (ve balıklar) oldukça yüklü bir fatura çıkardığı için saldırganın ziyaretlerinin, en azından biraz daha az olmasını umuyoruz. Su samuru 125 bin dolar değerindeki balıklarımızı yemekle suçlanıyor. Saha ekibimiz araştırmaya devam edecek" denildi.

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        #koi balıkları
        #su samuru
        #İngiltere
        #koi sazanı
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