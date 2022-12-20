İngiltere'de Kral Charles'ın resminin yer aldığı yeni banknotların tasarımı belli oldu

İngiltere Merkez Bankası Kral Charles'ın portresi banknotların üzerinde iki yerde bulunacak

İngiltere Merkez Bankası, üzerinde Kral Charles’ın resminin yer aldığı yeni banknotların tasarımlarını kamuoyuyla paylaştı.

5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlardaki tek değişiklik portre olacak. Şu anki banknotların üzerlerinde Eylül ayında hayatını kaybeden eski İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in resmi bulunuyor.

Yeni banknotların ön yüzünde ve güvenlik için şeffaf bırakılan pencere bölümünde Kral Charles’ın portresi yer alacak.

Yeni kağıt paraların 2024 ortasından itibaren dolaşıma sokulmasının ardından şu anki mevcut banknotlar da geçerli olmaya devam edecek.

Kraliçe Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından 1960’dan itibaren dolaşıma sokulan banknotlarda yer alan ilk ve tek hükümdardı. İskoç ve Kuzey İrlanda bankaları tarafından basılan kağıt paralarda ise hükümdarın resmi yer almıyor.

Şu anda dolaşımda yaklaşık 80 milyar sterlin değerinde olan 4,5 milyar civarında İngilter Merkez Bankası banknotu bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası, yeni banknotların ancak yıpranmış paraların yerine ya da talebi karşılamak üzere basılacağını söyledi. Banka, Kraliyet Ailesi’nin rehberliğinde alınan bu kararla değişimin finansal ve çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Bankanın genel müdürü Andrew Bailey, yeni tasarımların getirdiği tarihi anı yaşamaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

PA Media Paranın üzerinde yer alan Latince "CHARLES III • D • G • REX • F • D • 5 POUNDS • 2022" ifadesi, "Kral 3. Charles, Tanrının İzniyle, İnancın Hamisi" anlamına geliyor.

Kral 3. Charles’ın portresinin yer aldığı 50 pence’lik madeni paralar, postaneler aracılığıya ülke çapında dolaşıma sokulmaya başlandı.

Tahmini 4,9 milyon tane yeni madeni para (dolaşım için ayrılan toplam sayının yaklaşık yarısı) postanelerde vatandaşlara para üstü olarak veriliyor.

Yeni madeni paralarda yeni hükümdarın portresi geleneksel olarak bir önceki hükümdarın tersi yönde yer alıyor ve Kraliçe 2. Elizabeh'in portresinden farklı olarak taç giymiyor.

Heykeltıraş Martin Jennings tarafından, bir fotoğrafı esas alınarak tasarlanan portreyi Kral Charles'ın beğendiği ve onay verdiği belirtiliyor.

Kralın portresini taşıyan paraların, Kraliçe'nin portresini taşıyan 27 milyar adet madeni para ile yaklaşık 20 yıl birlikte dolaşımda olacağı belirtiliyor.

Gelecek yıldan itibaren 1 pence ile 2 Sterlin arasında farklı değerlerde madeni paralar kademeli olarak dolaşıma girecek ve hasarlı veya aşınmış eski paraların yerini alacak.