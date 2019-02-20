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İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Hunt, 7 Şubat tarihli mektubunda, Heiko Maas'tan, Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah satışı yasağını yeniden düşünmesini istedi.
Almanya'nın getirdiği yasağın, savunma sanayisindeki ortaklıklar nedeniyle İngiltere'nin de Suudi Arabistan'a bazı silahları satamamasını beraberinde getireceğini belirten Hunt, yasaktan etkilenecek sistemler arasında Eurofighter Typhoon ve Tornado uçaklarıyla Meteor havadan havaya uzun menzilli füze sisteminin de olduğunu kaydetti.
Almanya'nın ambargosunun İngiliz firmalarının da Suudi Arabistan’a taahhütlerini yerine getirememesine neden olacağını belirten Hunt, kararın İngiliz savunma sanayisine zarar verdiğini öne sürdü.
Hunt, mektubunda Alman mevkidaşından ambargo kararında Avrupa ülkelerinin büyük ortak savunma projelerine istisna getirilmesini talep etti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı mektubun varlığını doğrularken, içeriğiyle ilgili yorum yapmadı.
İNGİLTERE'NİN DE PARÇA TEDARİĞİ ETKİLENEBİLİR
Almanya'nın ambargo kararının, özellikle İngiltere'nin en büyük savunma şirketi BAE Systems'in Suudi Arabistan'a Eurofighter Typhoon savaş uçakları için parça tedarikini engelleyeceği belirtiliyor.
Suudi Arabistan 2007'de İngiltere'den 72 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almıştı.
İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu geçen hafta yayımladığı raporda İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara uygun olmadığını bildirmişti.
Alman hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından kasım ayında Suudi Arabistan'a yönelik silah satışını durdurduğunu açıklamıştı.
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