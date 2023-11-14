İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
İngiltere'de Yeni Dışişleri Bakanı David Cameron'ın başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Gazze'yi 'bir esir kampı' olarak nitelendirdiği ve İsrail'in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerini eleştirdiği konuşması gündem oldu.
Eski Muhafazakar Parti Lideri ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın 7 yıl sonra aktif siyasete dönerek Dışişleri Bakanı olmasının yankıları sürüyor. Dışişleri Bakanı Cameron'ın 2010 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Gazze hakkındaki açıklamaları karar sonrası yeniden gündem oldu.
"GAZZE'NİN ESİR KAMPI OLARAK KALMASINA İZİN VERİLEMEZ"
2010 yılında dönemin başbakanı Cameron Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirdiği basın toplantısında "Gazze'nin bir esir kampı olarak kalmasına izin verilemez ve verilmemelidir" demişti.
Konuşmasında Tel Aviv yönetimini eleştiren Cameron, İsrail'e Gazze üzerindeki kısıtlamaları gevşetmesi çağrısında bulunmuştu.
Cameron "Gazze'deki durumun değişmesi gerekiyor. İnsani yardımlar her iki yönde de akmalıdır. Gazze'nin bir esir kampı olarak kalmasına izin verilemez ve verilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Aynı gezinin ardından Cameron "Gazze'ye ilişkin tanımım, birkaç hafta önce Avam Kamarası'nda söylediğim bir şey. Gazze'de fiilen dev bir açık hapishane varken Ortadoğu barış sürecinin sorununu çözemeyeceğimizi herkes biliyor" ifadelerini de kullanmış, bununla beraber kendisini İsrail'in 'güçlü bir dostu' olarak tanımlamıştı.
2016'da bir başka konuşmasında ise "Bu hükümetin sürekli olarak söylediği şey şu: İsrail'in destekçisiyiz ama yasadışı yerleşimleri desteklemiyoruz. Doğu Kudüs'te olup bitenleri desteklemiyoruz ve buranın geçmişteki haliyle korunması çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.
İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVDEN ALINMIŞ, ESKİ BAŞBAKAN DIŞİŞLERİ'NE ATANMIŞTI
İngiltere'de Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alınmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin, görevden alınan Braverman'ın yerine getirilerek ülkenin yeni İçişleri Bakanı olmasıyla, Eski Başbakan David Cameron da sürpriz bir kararla Dışişleri Bakanlığında boşalan göreve getirilerek aktif siyasete geri dönmüştü.
Cameron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar dahil "ürkütücü bir dizi uluslararası zorlukla" karşı karşıya olduğuna işaret etmişti.
David Cameron, "Son 7 yıldır ön saflarda siyaset yapmıyor olsam da 11 yıl Muhafazakar Parti lideri ve 6 yıl Başbakan olarak edindiğim deneyimin, Başbakan Sunak'ın bu hayati zorluklarla başa çıkmasına destek olmam için yardımcı olacağını umuyorum" ifadesini kullanmıştı.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.