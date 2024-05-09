İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah'ta sivillerin korunması planını görmediklerini söyledi

Cameron, etkinlikte yaptığı konuşmada, Batı dünyasının Çin, Rusya ve İran'dan gelen tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkesinin sınır, finansal ve siber güvenliğin yanı sıra askeri harcamalar konusunda attığı adımlardan söz eden Cameron, ülkede bu yıl yapılması planlanan genel seçimlere ilişkin "Oy pusulasında güvenlik yer alacak." dedi.

Cameron, NATO üyelerinin milli gelirinin yüzde 2'sini savunmaya harcaması taahhütlerini hatırlatarak, "Tüm müttefiklerin 2014'te Galler'de verdikleri yüzde 2'lik orana ulaşma taahhütlerini yerine getirme yolunda ilerlemeleri gerekiyor. Daha sonra da tüm müttefikler için yeni referans noktası olarak yüzde 2,5'i belirlemek üzere hızla hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Cameron, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırılarına ilişkin, "Sivillerin nasıl korunacağı ve canların nasıl kurtarılacağıyla ilgili açık plan olmadıkça büyük bir operasyona destek vermeyeceğimizi net şekilde belirttik. Böyle plan görmediğimiz için bu durumda büyük bir operasyonu destekleyemeyiz." dedi.

İngiltere'nin İsrail'e silah satan şirketlere ihracat lisansları verdiğini kaydeden Cameron, bu ticaretin ülkedeki toplam ihracatının yüzde 1'inden az olduğunu öne sürdü.

Cameron, ABD'nin İsrail'e silah satan önemli bir devletken İngiltere'nin devlet olarak İsrail'e silah satmadığının altını çizdi.

Dünyadaki çatışmalar ve Gazze'deki İsrail saldırılarına da değinen Cameron, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in bizim desteğimize ihtiyacı var"

Cameron, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail henüz kırmızı çizgiyi geçmedi." sözüne atıfta bulunan bir gazetecinin, "Sizin için kırmızı çizgi nedir? Geçerlerse ne yaparsınız?" sorusuna da yanıt verdi.

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İsrail'in hala Hamas tehdidi altında olduğunu ve hala Gazze'de esirlerin bulunduğunu söyleyen Cameron, "Bu sorunla mücadele etmek için bizim desteğimize ihtiyaçları var." diye konuştu.

Cameron, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına değinerek, "İhracat lisanslarını gözden geçirirken uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlaline katkıda bulunmayacaklarından emin olmalıyız." ifadesini kullandı.