İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Ramallah'ta 0:00 / 0:00

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Kudüs'ten sonra Ramallah'a geçen Raab, burada Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmeye geçti.

Raab, Ramallah'a gelişi öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere, İsrail ile Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşılamaktadır ve tüm tarafların artık sürdürülebilirliğini sağlamaya odaklanması şarttır." ifadelerini kullandı.

Raab, "Son ay içinde yaşananlar, hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha olumlu bir geleceğe doğru gerçek bir ilerleme kaydedilmesi ve bu kadar çok insanın hayatına mal olan şiddet döngüsünün kırılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir." dedi.

Raab'ın Abbas'la görüşmesinden sonra, Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye ve Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Mısır, Ürdün ve ABD Dışişleri Bakanları ateşkesi istikrara kavuşturmaya yönelik uluslararası çabalar kapsamında Ramallah'a gelmişlerdi.