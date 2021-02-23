İngiltere hava sahasını 'Boeing 777'lere kapatacak

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ABD ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing şirketi, Cumartesi günü Denver üzerinde uçarken motoru yanan ve yere parçalar saçan 777 model uçaklarının tümünün uçuştan alınmasını tavsiye etmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava sahasının Pratt Whitney 400-122 serisi motorlara sahip Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 22, 2021

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının motoru arızalanmış, kopan parçalar 50 kilometre çapında alana dağılmıştı. Bazı parçalar çevredeki evlerin bahçesine düşmüştü.

ABD ulusal basınında bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli şekilde geri döndüğü kaydedilmişti.

FAA, United Havayolları'na acil iniş yapan uçağını soruşturma talimatı vermişti. United Havayolları ve Japonya'nın önde gelen iki havayolu şirketi şu ana kadar aynı motorun kullanıldığı 56 uçağı yere indirdi.