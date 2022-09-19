İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti: Yüz binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan ve 8 Eylül'de hayatını kaybeden hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında İngiltere'de adeta hayat durdu. İşte karelerle Kraliçe'nin Londra'daki cenaze töreni...

ABONE OL
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in naaşı, parlamento binası içindeki Westminster Hallden, resmi cenaze töreninin yapılacağı tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne getirildi.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabethin oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı. 
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer aldığı, yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla düzenlenen resmi cenaze töreni TSİ 13.00'de Westminster Abbey Kilisesi'nde başladı.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    İngiltere’nin başkenti Londra’da halk da, Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreninin gerçekleşeceği güzergaha sabahın erken saatlerinde akın etti.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi geçerken pek çok İngilizin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    İngiltere polisi, cenazenin geçeceği tüm yolların tamamen dolduğunu açıkladı. 
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Halk sokaklarda ve dev ekranlarda töreni takip ederken, kilise içerisinde de kraliyet üyeleri ve dünya liderleri hazır bulundu. 
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Törene önceden katılacağı açıklanmayan tahtın 2 numaralı varisi 7 yaşındaki Prens George ile 3 numaralı varisi Prenses Charlotte de Westminster'daki törende yer aldı.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyen ve hazır bulunanlar arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry de yer aldı.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Törene siyaset dünyasından da pek çok isim katıldı. 

     
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    İngiltere'nin eski başbakanları Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Tony Blair de mevvut başbakan Liz Truss ile birlikte törene katılanlar arasında yer aldı.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Dünya genelinde ise ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim katıldı.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Cenaze töreninde, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hazır bulundu.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Daha önce dünya liderlerinin güvenlik önlemleri kapsamında, kendi araçları ile törene katılamayacaklarını ve özel korumalı otobüs ayarlanacağı açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı Biden için bu konuda ayrıcalık tanındı.  
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Öte yandan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki töreninin ardından, ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Törenin ardından Kraliçe Elizabeth'in tabutu, Hyde Park'ın girişindeki Wellington Arch'a ve oradan da defnedileceği Windsor'a götürüldü.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    Buradaki geçit törenin ardından ise Windsor Kalesi'ne getirilecek Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, kaledeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve özel aile töreniyle defin işlemi gerçekleştirilecek.
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    İşte İngiltere'de hayatın durduğu Kraliçe'nin cenaze töreninden öne çıkan kareler... 
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir. 
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti
  • İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.