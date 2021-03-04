Buckingham Sarayı'ndan Prens Philip açıklaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 99 yaşı eşi Prens Philip'in, başarılı bir kalp operasyonu geçirdiği açıklandı.

Buckingham Sarayı, geçtiğimiz pazartesi günü kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St Bartholomew Hastanesi’ne nakledilen Prens Philip’in, mevcut kalp rahatsızlığına ilişkin sağlık kontrollerinin yapıldığını duyurdu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Majesteleri tedavi olmak, dinlenmek ve sağlığına kavuşmak için bir süre hastanede kalacak" ifadeleri kullanıldı.

Edinburgh Dükü Prens Philip’in tedavi, dinlenme ve iyileşme sürecinin devam ettiği ve birkaç gün daha hastanede kalacağı kaydedildi.

Prens Philip, 17 Şubat’ta enfeksiyon tedavisi için Londra'daki King Edvard VII Hastanesi’ne kaldırılmış, geçtiğimiz pazartesi günü ise kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St Bartholomew Hastanesi’ne nakledilmişti.