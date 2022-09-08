Kraliçe ölürse ne olacak?

Kraliçe Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin resmi olarak açıklamasıyla "London Bridge" adı verilen plan uygulanmaya başlanacak, bu plan çerçevesinde tüm hazırlıkların bir önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice hazırlanacağı düşünülüyor. Kraliçe'nin ölmesi durumunda göreve yeni gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ulusa seslenmesi ve ülkede 10 gün yas ilan edilmesi bekleniyor.

İNSANLAR NASIL BİLGİLENDİRİLECEK?

Kraliçe'nin hayatını kaybettiği gün "D-Day" olarak olarak adlandırılacak, ertesi günlere de D+1 ve D+2 isimleri verilecek. "London Bridge" planına göre, Kraliçe'nin ölümünden saatler sonra başbakan, kabine sekreteri ve üst düzey bakan ve hükümet yetkilileri toplanacak. Yetkililere, "Majesteleri Kraliçe'nin ölümü hakkında az önce bilgi aldık" yazılı bir belge verilecek. Kabine sekreteri, kıdemli bakanlara e-posta gönderecek, yetkililerde hali hazırda bunun taslak versiyonun bulunduğu düşünülüyor. Bu e-postanın ardından Londra'nın Westminster semtinden bulunan Whitehall Sarayı'nın bayrakları yarıya indirilecek.

MEDYA NASIL BİLGİLENDİRİLECEK?

Tarihsel olarak kraliyet ölümleri BBC'ye her zaman diğer medya kuruluşlarından daha önce bilgi verildi. Ancak günümüzde basın biriminin tüm kurumları aynı anda bilgilendirmesi bekleniyor. Kraliçe'nin ölümünün ciddi olarak beklendiği durumlarda pek çok medya kuruluşunun buna hazırlıklı olması bekleniyor. BBC, normal yayın akışına devam etmeyecek diğer kanalların da bunu yapması mümkün. Haberi aktaran spiker ve muhabirleri haberi nasıl aktardığına da dikkat edecek; görevli kişilerin kıyafetlerine dikkat etmesi bekleniyor.