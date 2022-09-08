Kraliçe ölürse ne olacak?

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth sağlık sorunları sebebiyle tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi durumunda ne olacağı merak konusu. Peki, Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi neler yapılacak?
Kraliçe Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin resmi olarak açıklamasıyla "London Bridge" adı verilen plan uygulanmaya başlanacak, bu plan çerçevesinde tüm hazırlıkların bir önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice hazırlanacağı düşünülüyor. Kraliçe'nin ölmesi durumunda göreve yeni gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ulusa seslenmesi ve ülkede 10 gün yas ilan edilmesi bekleniyor.
İNSANLAR NASIL BİLGİLENDİRİLECEK?
Kraliçe'nin hayatını kaybettiği gün "D-Day" olarak olarak adlandırılacak, ertesi günlere de D+1 ve D+2 isimleri verilecek. "London Bridge" planına göre, Kraliçe'nin ölümünden saatler sonra başbakan, kabine sekreteri ve üst düzey bakan ve hükümet yetkilileri toplanacak. Yetkililere, "Majesteleri Kraliçe'nin ölümü hakkında az önce bilgi aldık" yazılı bir belge verilecek. Kabine sekreteri, kıdemli bakanlara e-posta gönderecek, yetkililerde hali hazırda bunun taslak versiyonun bulunduğu düşünülüyor. Bu e-postanın ardından Londra'nın Westminster semtinden bulunan Whitehall Sarayı'nın bayrakları yarıya indirilecek.
MEDYA NASIL BİLGİLENDİRİLECEK?
Tarihsel olarak kraliyet ölümleri BBC'ye her zaman diğer medya kuruluşlarından daha önce bilgi verildi. Ancak günümüzde basın biriminin tüm kurumları aynı anda bilgilendirmesi bekleniyor. Kraliçe'nin ölümünün ciddi olarak beklendiği durumlarda pek çok medya kuruluşunun buna hazırlıklı olması bekleniyor. BBC, normal yayın akışına devam etmeyecek diğer kanalların da bunu yapması mümkün. Haberi aktaran spiker ve muhabirleri haberi nasıl aktardığına da dikkat edecek; görevli kişilerin kıyafetlerine dikkat etmesi bekleniyor.
HÜKÜMET NE YAPACAK?
Birleşik Krallık Parlamentosu, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda meclisleri yasama görevlerini durduracak. Başbakan açıklama yapana kadar diğer yetkililer açıklama yapmayacak. Daha sonra yeni monark Kral Charles, başbakan ile görüşecek.
PRENS CHARLES NE ZAMAN TAHTA ÇIKACAK?
Kraliçe'nin ölümünden sonraki gün D-Day+1 olarak adlandırılacak. Konsey, Prens Charles'ın hükümdarlığını ilan etmek için St James' Sarayı'nda toplanacak. Başbakan dahil yüzlerce insan, üst düzey hükümet yetkilileri törene katılacak ve hepsinin siyah ya da koyu kıyafet giymesi istenecek.
"London Bridge" planına göre, yerel saatle 15.30'da başbakan ve kabine üyeleri Prens Charles ile görüşecek. D-Day+3 Westminster'da taziyeleri kabul edecek. Sonrasında ilk ziyaret İskoç Parlamentosu'na olmak üzere İngiltere turuna başlayacak. Ertesi gün Hillsborough Kalesi'nde ikinci kez taziyeleri kabul etmek için Kuzey İrlanda'ya gidecek.
KRALİÇE'NİN TABUTUNA NE OLACAK?
Bu Kraliçe'nin nerede hayatını kaybettiğine bağlı. Balmoral Kalesi'nde tıbbi gözetim altına alınan Kraliçe'nin burada hayatını kaybetmesi durumunda cenazesi kraliyet treniyle Londra'ya götürülecek. Bu mümkün olmazsa cenazesi uçakla taşınacak. Ancak her durumda da
cenaze başbakan ve üst düzey bakanlar tarafından karşılanacak.
D-Day+4'te Kraliçe'nin cenaze töreninin provasının gerçekleşmesi, daha sonra ise Kraliçe'nin tabutunun üç gün Westminster Sarayı'nda kalması bekleniyor.
CENAZE NE ZAMAN OLACAK?
Kraliyet ailesi, Kraliçe'nin ölümünden büyük olasılıkla 10 gün sonra cenazenin gerçekleşeceğini duyuracak. Cenaze, Westminster Abbey'de yapılacak ve 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleşecek. Londra ve Windsor'da törenler yapılacak. Kraliçe, Kral George VI Anıt Şapeli'ne gömülecek.
Ayrıca cenaze günü Londra Borsası kapanacak.
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