İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron, ilk yurt dışı ziyaretinde Ukrayna'ya gitti İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı gezisinde Ukrayna'ya gitti. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelen Cameron, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurguladı

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı gezisinde Ukrayna'yı ziyaret etti.

Eski Muhafazakar Parti Lideri ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın 7 yıl sonra aktif siyasete dönerek bu hafta başında İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve geldi.

İlk yurt dışı gezisinde Ukrayna'yı ziyaret eden Cameron, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin altını çizmek istediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cameron'ın ziyaretinden dolayı minnettar olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Dünya Ukrayna'daki savaş alanındaki duruma o kadar odaklanmış değil. Odak noktasının bu şekilde bölünmesi bize yardımcı olmuyor" dedi.

"İNGİLTERE'NİN UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRECEK" Tarih boyunca İngiltere ile Ukrayna'nın yakın müttefik olduğuna değinen Cameron, "Burada bulunarak şunu söylemek istiyorum: Size manevi destek vermeye devam ediyoruz. Ama hepsinden önemlisi size askeri destek sunmaya devam edeceğiz ne kadar uzun sürerse sürsün." ifadelerini kullandı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.