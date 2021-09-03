İngiltere'de money.co.uk adlı internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre, Topkapı Sarayı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de yaşadığı Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Schönbrunn, Elhamra, Neuschwanstein gibi dünyanın dört bir yanındaki birbirinden ünlü sarayları geride bırakarak 'En Güzel Saray' unvanının sahibi oldu.