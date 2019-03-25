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İngiltere’de Brexit’in iptalini isteyenler 5 milyondan fazla imza topladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını istemeyenler, İngiltere Parlamentosu'nun dilekçelere ayrılan internet sitesinde 5 milyon 100 binden fazla imza topladı. Dilekçede İngiltere hükümetinden, Lizbon Antlaşması'nın üye ülkelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'inci maddesinin işletilmesinin geri çekilmesi ve AB'de kalınması isteniyor.

Giriş: 25.03.2019 - 10:17 | Güncelleme:
- BBC
Pazar yerel saatle 17.00 civarına kadar 5 milyon 106 binden fazla kişi dilekçeyi imzaladı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını istemeyenler, İngiltere Parlamentosu'nun dilekçelere ayrılan internet sitesinde 5 milyondan fazla imza topladı.

Dilekçede İngiltere hükümetinden, Lizbon Antlaşması'nın üye ülkelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'inci maddesinin işletilmesinin geri çekilmesi ve AB'den çıkma planının yeniden gözden geçirilmesi isteniyor.

Pazar yerel saatle 17.00 civarına kadar 5 milyon 106 binden fazla kişi dilekçeyi imzaladı.

Guardian gazetesi, "50. maddeyi geri çek ve AB'de kal" başlıklı kampanyanın petition.parliament.uk sitesinde şu ana kadar en çok imza olan kampanya olduğunu belirtiyor.

Dilekçede "AB'den çıkışın halkın tercihi olduğu söyleniyor. Dilekçeye güçlü bir destek verip bu iddiayı çürütelim" deniyor.

23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumunda İngiltere halkının yüzde 51.89'u AB'den ayrılma, yüzde 48.11'i birlikte kalma yönüned oy kullanmıştı.

2016'da AB'den çıkışın oylanacağı 2. referandumun yapılması için başlatılan kampanyaya 4 miyon 150 bin kişi imza vermişti.

Sitede 10 binden fazla imza alan dilekçelerin parlamento tarafından görüşüleceği belirtiliyor.

Son imza kampanyasını başlatan Margaret Georgiadou, ölüm tehditleri aldığını ve Facebook hesabını silmek zorunda kaldığını açıkladı.

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılma süreci, parlamentonun AB'den ayrılma anlaşmasını iki kez reddetmesi sonrası siyasi krize dönüşmüş durumda.

Cumartesi günü yeni referandum talep eden yüz binlerce kişi, başkent Londra'daki yürüyüşte bir araya geldi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1109765984951435265

Organizatörler, İngiltere tarihindeki en büyük protesto olarak tanımladıkları yürüyüşe, 1 milyona yakın katılım gerçekleştiğini ve sayının tüm beklentilerin üzerine çıktığını açıkladı.

Brexit'i erteleme talebine şartlı onay

Avrupa Konseyi hafta içinde İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vererek iki tarihli seçenek sundu.

Gelecek hafta içerisinde İngiltere Parlamentosu'nda oylanması planlanan Brexit anlaşması bir kez daha reddedilirse İngiltere'nin Brexit konusundaki son karar tarihi 12 Nisan olacak

Eğer gelecek hafta İngiltere Parlamentosu'nda oylanması planlanan Brexit anlaşması bu kez milletvekilleri tarafından kabul edilirse, İngiltere'nin AB'den çıkış tarihi 22 Mayıs olacak.

  • '1 milyona yakın' Brexit karşıtı Londra'da sokağa çıktı
  • İngiltere Parlamentosu anlaşmayı onaylarsa 22 Mayıs, onaylamazsa 12 Nisan
  • İngiltere'de Brexit sürecinde bundan sonra ne olacak?
  • İngiliz basını: Brexit takviminin kontrolü AB'de, Başbakan May'in koltuğu tehlikede

BBC TÜRKÇE

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