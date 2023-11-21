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        Haberler Yaşam İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor

        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor

        Isparta'da 44 yaşındaki inşaat işçisi Süleyman Erdeğer, 7 yıldır hobi olarak doğada fotoğraf çekiyor. Özellikle kelebeklere ayrı bir ilgisi olduğunu anlatan Erdeğer, şu ana kadar kentte bulunan 168 kelebek türünden 158'ini fotoğrafladığını söyledi. Erdeğer, "Mesleğimi söylediğim zaman, 'inşaatçıyım' dediğim zaman, 'ne alaka' diyorlar. Çok şaşırıyorlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:19
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        Isparta'da 20 yıldır inşaatlarda çalışan lise mezunu Süleyman Erdeğer, boş zamanlarında hobi olarak doğal yaşam fotoğrafları çekiyor.

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        Özellikle kelebeklere küçüklüğünden beri sevdiği için ayrı bir ilgisi olduğunu anlatan Erdeğer, Isparta'daki 168 kelebek türünün 158'ini fotoğraflamayı başardı.

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        2016 yılından beri doğal yaşam fotoğrafları çektiğini söyleyen Erdeğer, sadece Isparta Yenişarbademli'de yaşayan 'Dedegöl mavisi kelebeği'ni de fotoğrafladığını belirtti.

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        "ISPARTA TABİATI, BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN"

        Süleyman Erdeğer, "İnşaat işi ile uğraşıyorum. Mantolama, izolasyon ve iç boya işi yapıyorum. Hobi olarak hafta sonları fotoğraf çekiyorum. Fotoğrafta da kelebek çekmek, uzmanlık alanım. Çok sevdiğim bir hobidir. Kelebekler, güzel bölgelerin, güzel bitkilerin olduğu yerlerde dolaştığı için bizi hep güzel yerlere götürüyor. O açıdan Isparta tabiatı, bitki çeşitliliği açısından çok zengindir.

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        Çok zengin olduğu için kelebekler de haliyle fazla yaşıyor. O yüzden Isparta açısından şanslıyız. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız oluyor. Hep beraber arazi yapıyoruz. Türkiye'de sadece Isparta'da yaşayan 'Dedegöl mavisi kelebeği' var.

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        Dışarından gelen arkadaşlar, bu kelebeği çekmeye geliyor. Biz de bu arkadaşlara kelebeğin fotoğraflarını çektiriyoruz. Isparta'da kelebek fotoğrafı çeken kişi sayısı, bir elin parmağını geçmez. Aktif olarak sürekli gezdiğimiz 5 arkadaşımız var" dedi.

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        "ÇOK FAZLA ARAZİ GEZMEMİZ GEREKİYOR"

        Gençlere doğa fotoğrafçılığını tavsiye eden Erdeğer, en güzel yerlere gidip, yaban hayvanlarını gözlemenin keyifli olduğunu söyledi. Kelebek fotoğrafçılığının zorluklarından da bahseden Erdeğer, "Kuşlar, kelebekler, yaban hayvanları düşük ışıklarda gezer.

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        İnsanların olmadığı zamanlarda gezerler. Gün doğumuna, gün batımına yakın. İnsanlar ortaya çıktığı için gün içerisinde fazla dolaşmazlar. Gündüzleri sürekli hareket halinde değildir. O yüzden sabah erken kalkıp gitmemiz gerekiyor. Akşam geç dönmemiz gerekiyor. Çok fazla arazi gezmemiz gerekiyor. Bunun yanında çok fazla masraf etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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        "ÖĞRETİM ÜYESİ ZANNEDİYORLAR"

        Erdeğer, Isparta'da Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli, Güneykent ve Uluborlu bölgelerinde kelebeklerin yoğun olduğunu da anlattı. Çevresindeki insanların hem inşaat işçiliği hem de kelebek fotoğrafçılığı yaptığını duyunca şaşırdığını belirten Erdeğer, şöyle dedi:

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        "Arkadaşlar ile öncelikle fotoğraf ve kelebek hakkında sohbet ediyoruz. Mesleğimi söylediğim zaman, 'inşaatçıyım' dediğim zaman, 'ne alaka' diyorlar. Çok şaşırıyorlar.

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        Benim üniversitede çalışan bir öğretim üyesi ya da herhangi bir eğitim görevlisi olarak zannettiklerini söylüyorlar. Çok şaşırıyorlar. Ama işimi severek yaptığım için, çok fazla arazi gezip, çok fazla tecrübe yaşadığımız için bizim de bazı bilgilerimiz var."

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        #İnşaat işçisi doğa fotoğrafçısı
        #ısparta
        #Süleyman Erdeğer
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