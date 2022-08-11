İnstagram Silme ve Kapatma Linki 2022: Instagram Hesabı Silme ve Kapatma İşlemi Geçici, Kalıcı Linkler İle Nasıl Yapılır?

Instagram kullanıcıları dikkat! 0:00 / 0:00

Dünya genelindeki yoğun rağbet gören sosyal medya uygulamalarından birisi de Instagram. Özellikle fotoğraf paylaşımı için tercih edilen bu mecra, milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Buna rağmen, veri güvenliği ihlalleri nedeniyle İnstagram hesap silme işlemi ve kalıcı İnstagram kapatma, dönem dönem en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Veri ihlali ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak bu platformdan ayrılmayı düşünenler, Instagram hesabı nasıl silinir ve İnstagram hesap kapatma linki nedir sorularıyla geçici ya da kalıcı olarak hesap silme, kapatma linkini öğrenmeye çalışıyor... INSTAGRAM HESABI OLANLAR DİKKAT! INSTAGRAM HESAP SİLME & KALICI HESAP KAPATMA 2022 Instagram hesap silme ve İnstagram hesap kapatma işlemi yapmadan önce belirli noktaları bilmeniz gerekmektedir. Instagram hesap kapatma geçici bir işlem olurken İnstagram hesap silme kalıcı bir işlemdir. İnstagram hesabı kapatma linkine tıkladıktan sonra aşağıda yer alan işlemleri yaptıktan sonra hesabınızı tekrar açabilirsiniz; ancak Instagram hesabı silme linki üzerinden gerekli işlemleri yaptıktan sonra hesabınızı bir daha aktif hale getiremezsiniz. Instagram Kapatma: Kullandığınız İnstagram hesabınızı geçici olarak kapattığınızı ifade eder. İnstagram dondurma ya da Instagram geçici olarak kapatma olarak da bilinir. Instagram Silme: Kullandığınız Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatmanızı ifade eder. İlgili adımları takip ederek Instagram hesap silme yaptığınız takdirde, 1 ay içerisinde hesabınıza tekrar giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinir.

INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? İnstagram kapatma işlemi yapacaksanız bunu sadece bir bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı telefonlardaki uygulama üzerinden İnstagram hesap geçici kapatma işlemi yapamazsınız. Hemen yukarıda yer alan geçici kapatma görseline ya da aşağıda yer alan Instagram kapatma linkine tıkladıktan sonra şu adımları izleyin: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ Eğer Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Geçici Olarak Kapat" seçeneğini göreceksiniz. Giriş sağlamadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayın. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayın. Bu işlemi tamamladıktan sonra, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene dek fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz gizli olacaktır.

INSTAGRAM HESABI KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR? Instagram kalıcı hesap silme işlemi yapmadan önce giriş yapmanızı ve Instagram'daki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra Instagram'ın Verilerini İndir aracına erişim sağlayamazsınız. Hemen yukarıda yer alan kalıcı hesap silme görseline ya da aşağıda yer alan Instagram silme linkine tıkladıktan sonra şu adımları izleyin: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ Eğer Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Sil" seçeneğini göreceksiniz. Giriş sağlamadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür. [Kullanıcı adı]'nı sil'e tıklayın veya dokunun. Hesabınızın silinmesini talep ettikten 30 gün sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

INSTAGRAM HESABIMI NASIL SİLERİM? Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. INSTAGRAM HESABIMI GEÇİCİ OLARAK NASIL KAPATIRIM? Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Instagram hesabınızı sadece bir bilgisayardan veya mobil tarayıcıdan kapatabilirsiniz.

INSTAGRAM HESABIM KAÇ GÜNDE TAMAMEN SİLİNİR? Hesabınızın silinmesini talep ettikten 30 gün sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz. Bu 30 günlük süreçte, içerikler Instagram Kullanım Koşulları'na ve Veri İlkesi'ne tabi olmaya devam eder ve Instagram'ı kullanan diğer kişiler bu içeriklere erişemez. Başladıktan sonra silme sürecinin tamamlanması 90 güne kadar sürebilir. İçeriklerinizin kopyaları 90 günün ardından bir afet, yazılım hatası veya diğer veri kaybı durumlarında kurtarma amacıyla kullanılan yedek depolama alanında tutulabilir.