Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

Eğlence, spor, yemek ve kültür üzerine anketler yapan Ranker'da tüm zamanların en güzel 50 kadını seçildi. İnternet kullanıcıları tarihteki en güzel kadınları belirlemek için oy kullandı... Peki sıradan insanlar hangi ünlüleri güzel buluyor dersiniz? İşte güzel 50 kadın!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    50: Rachel McAdams
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    49: Rachel Weisz
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    48: Emma Stone
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    47: Heidi Klum
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    46: Kate Upton
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    45: Amy Adams
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    44: Shakira
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    43: Penelope Cruz
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    42: Blake Lively
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    41: Adriana Lima
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    40: Cindy Crawford
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    39: Eva Mendes
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    38: Keira Knightley
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    37: Lynda Carter
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    36: Brigitte Bardot
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    35: Jennifer Love Hewitt
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    34: Rita Hayworth
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    33: Vivien Leigh
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    32: Angelina Jolie
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    31: Hedy Lamarr
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    30: Ava Gardner
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    29: Farrah Fawcett
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    28: Diane Lane
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    27: Christie Brinkley
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    26: Jane Seymour

     
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    25: Elle Macpherson
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    24: Mila Kunis
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    23: Megan Fox
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    22: Jacqueline Bisset
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    21: Sofía Vergara
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    20: Gal Gadot
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    19: Ann Margaret
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    18: Natalie Wood
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    17: Elizabeth Taylor
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    16: Halle Berry
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    15: Kate Beckinsale
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    14: Natalie Portman
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    13: Jaclyn Smith
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    12: Michelle Pfeiffer
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    11: Elizabeth Hurley
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    10: Jessica Alba
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    9: Salma Hayek
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    8: Sophia Loren
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    7: Catherine Zeta-Jones
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    6: Charlize Theron
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    5: Scarlett Johansson
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    4: Marilyn Monroe
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    3: Raquel Welch
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    2: Grace Kelly
  • İnternette yapılan oylamaya göre tüm zamanların en güzel kadınları

    1: Audrey Hepburn

    *Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.