İpek Durkal: Birbirini seven değil gıcık olan iki kişi
23.09.2018 - 10:42 | Güncelleme:
HT Masa ekibi bu hafta Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'u, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün görüntülerini, Aleyna Tilki'nin gözyaşlarını ve Hadise ile kardeşleri arasındaki kavgayı yorumladı...
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HT Masa ekibi bu hafta Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'u, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün görüntülerini, Aleyna Tilki'nin gözyaşlarını ve Hadise ile kardeşleri arasındaki kavgayı yorumladı...
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Çukur sezon reytingleri altüst ederek başladı. Karakuzular’ı nasıl buldunuz?
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ESİN ÖVET: Çukur bence bu sezona damgasını ciddi bir farkla vurur. Çünkü ekip çok iyi başladı. Karakuzular mahalleyi tamamen alt üst etmiş durumda. Ama tabii karşı tarafta Vartolu, Yamaç ve Cumali kardeşler birleşiyor. Yani Çukur ahalisi evlerini geri almak için savaşacaklar ve bu savaş hayatta kaçmaz. O yüzden de bu sezon kaçmaz. İlk bölüm kimlerin kaldığını göremediğim ama sanırım her bölüm bize sürpriz yaparak bir isim katılacak Çukur’a. Ve kimlerin hayatta kalıp gittiğini göreceğiz. Sürpriz isimler olacak belli.
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KADİR KAYMAKÇI: Çukur çıtayı geçen sezondan daha da yukarı koymuş. İzleyici de özlemiş ki reytingler ortada... Karakuzular'la birlikte gerilim ve aksiyon tavan yapacak gibi duruyor. Ama Çukur'a bu sezon sürprizler damga vuracak diye düşünüyorum. Senaristler sağlam oyuncu kadrosu ve usta yönetmenle birlikte bol 'twist'li bir sezona imza atacaklar sanki...
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Özge Ulusoy kalbini İspanyol’a, Tülin Şahin Portekizli’ye kaptırdı. Yabancı damatlar geliyor. Ne diyorsunuz. İlişkileri uzun soluklu olur mu?
ESİN ÖVET: Şahsen ben hem Özge Ulusoy adına hem de Tülin Şahin adına çok sevindim. Uzun süredir ikili yalnızdı ve kalplerini kime kaptıracakları da merak konusuydu. Bir de biz yabancı damat, yabancı gelin severiz ülke olarak hemen bağrımıza basarız. Hayırlısı olsun. Ben çok yakıştırdım.
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KADİR KAYMAKÇI: Hem Özge Ulusoy hem de Tülin Şahin'e hayırlı olsun. Aşkın milliyeti olmaz. İlişkilerinin soluğunun uzunluğu ise her iki tarafın ilişkiye verdikleri emekle alakalı bir durum. 'Long distence relationships never works' diye bir söz var 'Gözden ırak olan gönülden de ırak olur'un İngilizce'si. Umarım Özge ve Tülin bu deyimleri yanlış çıkarırlar.
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OBEN BUDAK: Olur tabii neden olmasın. Avrupalı damat demek otomatikman modern bir insan demek. Anlayışlı, gereksiz kıskançlıkları olmayan, onu giydin bununla konuştun gibi hafif konuları dile getirmeyecek biri demek. Süresini bilemem ama kaliteli zamanlarla dolu bir beraberlik olacağı kesin.
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İPEK DURKAL: İkisi de çok Avrupai kadın zaten. Aşkın memleketi olmaz ikisine de mutluluklar diliyorum.
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Bu hafta en dikkat çeken görüntü Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün videosuydu. Hatta birçok takipçisi Hazar’a “Seni zorla tutuyorsa göz kırp biz anlarız” dedi. Siz ne düşünüyorsunuz. Zorla bir ilişki yürütüyor gibi bir hali mi var?
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ESİN ÖVET: Hazar Ergüçlü, güçlü ve ayakları üzerinde duran bir kadın. Neden ve niye zorla bir ilişki yaşasın ki. Eğer istemiyorsa bir saniye bile Onur Ünlü’nün yanında duracağını zannetmiyorum. O an bir şeye canı sıkılmıştır, o yüzden keyifsizdir. Hatırlayın daha çok kısa süre önce nasıl da Onur Ünlü’nün elinde sımsıkı tutup çıkmıştı gazetecilerin önüne. Ben zannetmiyorum zorla bir ilişki yaşadığını. Mutlu olmasa bir ilişki yaşayacak biri değil. Sadece o videonun çekildiği an mutsuzdu diye düşünüyorum.
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KADİR KAYMAKÇI: Bir anlık bir şey gibi göründü bana. Ancak geçenlerde bir arkadaşım, “Yok baya belli kız bayağı mutsuz!” dedi. Aynı görüntüye bakıp farklı şeyler görüyoruz. Ama Esin’in de dediği gibi Hazar Ergüçlü sevmediği biriyle zorla aşk yaşayacak değil herhalde. Bir anlıktır o, yani umarım…
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OBEN BUDAK: Halk olarak birini birinin yanına yakıştıramama durumumuz var, sanki bize fikrimiz soruluyormuş gibi hiç yakışmamışlar diyebiliyoruz. Çok acayip bir kafa bu. Bakın bu yakışıp yakışmama meselesi oyuncunun hayranları tarafından yapılsa hadi bir derece anlayabilirim ama üstüne vazifeymiş gibi herkes takılıyor bu oltaya.
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İPEK DURKAL: Hazar Ergüçlü’yü hiç tanımadığım ve normalde nasıl biri olduğunu bilmediğim için yorum yapamayacağım. Belki bir tartışma anının üzerine çekilmiştir çünkü görüntülerde birbirini seven değil birbirine gıcık olan iki kişi var gibiydi.
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Aleyna Tilki geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Meğer sevgilisi ve aranjörü Emrah Karaduman’a küsmüş. Bu gözyaşları onun içindi. Ama sabahına barıştılar. Habertürk yazarı İpek Durkal tüm bu yaşananların Karaduman’ın albümü için reklam olduğunu yazdı. Ne düşünüyorsunuz?
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ESİN ÖVET: Geçen gün de yazdım. Karşımızda akıllı bir çocuk var. Tam onun yaşında üstelik. Ama bu çocuk çok başarılı. O yüzden de zirveye oynuyor. Ve bu zirveye oynadığı yolda daha çok şeyle karşılaşacağın. Bunlar bir şey değil diyorum.
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KADİR KAYMAKÇI: Aleyna böyle küçük tilkiliklerle gündem olmayı bıraksa iyi eder! Ama sanki benim bu söylediğimi mi dinleyecek. Yakında daha da abartacak. Herkes onu konuşacak. Bir süre sonra önce bir şeye benzemeyen şarkılar yapacak. Kimse dinlemeyecek. O zaman iyice tilkiliğe vuracak. Bir süre sonra ondan da ekmek çıkmayacak. Başka bir Aleyna gelecek tilki kürkçü dükkanına dönecek. O zamana kadar hayırlı işler Aleyna…
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OBEN BUDAK: Evet gözyaşını görünce ben de gerçek zannetmiştim ama iki gün sonra çift barışınca olayın Emrah’ın yeni çıkan albümünden ötürü patlatıldığını anlamış bulunduk. Ama ikisi de haklı, çünkü Emrah’ın albümü başka türlü bir kesim haricine ulaşabilecek gibi değil. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz, insanlarım müzikal keyiflerine karışacak halim yok ama benim fikrim bu tip aranjelerin Türk müziği tarihine kaydedilmemesi gerektiği üzerine.
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İPEK DURKAL: Ben hiç küsmediklerini ve Karaduman’ın o gün çıkan albümünün PR’ı olduğunu yazmıştım. O şarkının sözleriyle Aleyna’nın sözlerinin içeriği aynı zaten. Yazdığımın arkasındayım. Zaten Aleyna’nın fotoğraf koyup ‘çiçeğim geldi affettim’ yazdığı dakikalarda, çiçekçi de ‘Aleyna geldi ne iyi etti’ fotoğrafı paylaşıyordu. En azından çiçekle poz vermek için çiçekçiye kendisi gitmeseydi...
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Kardeşler sosyal medyada kavga ediyor. Hadise ve Hülya Açıkgöz kardeşler sosyal medyada birbirine göndermeli laflar etmeye devam ederken Hadise “Kardeşlerimle tüm bağımı koparttım” dedi. Açıkgözler’in savaşı nereye gider?
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ESİN ÖVET: Yazık ki ne yazık. Biz bir şeyler yazıp, çizdiğim zaman sinirleniyor sanatçılar ama kendileri kendi ipliklerini pazara döküyorlar. Keşke yapmasalar. Özellikle aile içlerinde mevzular bu kadar ortalığa serilmese. Ki kardeşler arasında her zaman sıkıntı olur. Bu çok normal. Ama artık bu kardeşlerin aralarının uzun yıllar düzeleceğini zannetmiyorum.
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KADİR KAYMAKÇI: Kardeşlik hiçbir şey, mal mülk, şan, şöhret her şeymiş! Açıkgöz Kardeşler gözlerini açıp etraflarına baksalar, derin bir nefes alıp “Biz ne yapıyoruz?” diye düşünseler bu savaşın bir kazananı olmayacağını kaybedenin kendileri olacağını görecekler! Ama maalesef gözleri tamamen kapalı!
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OBEN BUDAK: Ben bu konuya inanamıyorum. Uzaktan bakınca Açıkgöz Kardeşlerin her zaman bir planı vardır gibi duruyor. Birbiri ardına olaylar patlayıp kontrol dışına çıkınca bari Hadise’yi bu konuların dışında tutalım bile denmiş olabilir. Sonuçta aile, bir şekilde çözülür ama en önemlisi yanlış işleyen sistemi görüp, önceki hataları telafi etmek.
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İPEK DURKAL: Keşke aile içindeki sıkıntıları aile içinde çözebilselerdi. Yalnız, ablasının intikam yeminlerine Hadise’nin verdiği ‘Çok üşengecim burada oturup karma’nın seni mahvetmesini izleyeceğim’ yanıtını çok sevdim.
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