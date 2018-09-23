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ESİN ÖVET: Hazar Ergüçlü, güçlü ve ayakları üzerinde duran bir kadın. Neden ve niye zorla bir ilişki yaşasın ki. Eğer istemiyorsa bir saniye bile Onur Ünlü’nün yanında duracağını zannetmiyorum. O an bir şeye canı sıkılmıştır, o yüzden keyifsizdir. Hatırlayın daha çok kısa süre önce nasıl da Onur Ünlü’nün elinde sımsıkı tutup çıkmıştı gazetecilerin önüne. Ben zannetmiyorum zorla bir ilişki yaşadığını. Mutlu olmasa bir ilişki yaşayacak biri değil. Sadece o videonun çekildiği an mutsuzdu diye düşünüyorum.