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Özkök paylaşımına: 3 sene önce bugün hayatımın en heyecanlı günlerinde biriydi. Bana sevmeyi, değer vermeyi, sabretmeyi, mutluluğu en en önemlisi de anne olmayı yaşattığın için çok teşekkür ederim sevgilim. Nice senelerimiz olsun. Seni çok ama çok seviyorum notunu düştü.