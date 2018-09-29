ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, kentte gerçekleştirilen roket saldırısının asıl hedefinin konsolosluk binası olduğunu açıklamasının ardından konsolosluk hizmetlerini durdurması ve vatandaşlarını uyarmasıyla ilgili Irak Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahcup, ABD’nin almış olduğu kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek ülkesinin yabancı diplomatları ve tesislerini korumak konusunda üzerine düşen görevi yapmakta olduğunu söyledi.

Basra’daki ABD Konsolosluğu yakınlarındaki saldırı sonrası ABD, Irak'a seyahat edecek olan ABD vatandaşlarının, terör şiddetine maruz kalma ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri konusunda uyarmıştı.

Aylardır protesto gösterilerine sahne olan Basra kentinde İran Konsolosluğu göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Tahran yönetimi, Basra kentindeki İran Başkonsolosluğu’nun ateşe verilmesinden ABD’yi sorumlu tutmuştu.

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