AA

Irak’ta güvenlik kaynağından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ta Terörle Mücadele Kurumuna bağlı bir güç, Yeşil Bölge’ye füze saldırısında bulunulduğu iddia edilen İran’a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Irak Hizbullahı'na ait bir karargaha baskın düzenleyerek 13 kişiyi tutukladı.

Haşdi Şabi’ye bağlı bir gücün ise buna karşılık, Yeşil Bölge’deki Terörle Mücadele Kurumu binasını basarak buradaki askerleri alıkoyduğu ileri sürüldü. AA'nın haberine göre; Irak hükümetinden, söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.