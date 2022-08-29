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Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayından çıkardı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu. Bu kararın ardından Irak güvenlik güçleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerini başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'ndan çıkardı

Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayından çıkardı
Sadr yanlıları hükümet sarayından çıkarıldı
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AA

Irak'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı basan Sadr destekçilerine göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sadr destekçilerini Hükümet Sarayı'ndan dışarı çıkaran güvenlik güçleri, sarayın kapılarını kapatarak binayı koruma altına aldı.

YÜZLERCE KİŞİ HÜKÜMET SARAYI'NIN BAHÇESİNDE EYLEMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sadr yanlısı yüzlerce kişi ise hala Hükümet Sarayı'nın bulunduğu bahçede eylemlerine devam ediyor.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmaya çalışıyor.

ÜLKE GENELİNDE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

BAŞBAKAN'DAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.

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