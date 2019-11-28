Irak'ta artan yolsuzluk ve işsizliği protesto için başlayan gösterilerde başkent Bağdat'ın ardından bu kez Necef kenti karıştı.

Ordu yetkilileri, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef'te bulunan İran Başkonsolosluğu'nun dün akşam ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı.

Merkez Fırat Operasyonlar Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen Necef'te tüm giriş ve çıkışların araç trafiğine kapatılmasına ve kentin diğer bölgelere bağlantısının kesilmesine karar verildi.

Yasağın kentte sükunet sağlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Yerel yetkililer, kentte dün akşam göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 80 kişinin yaralandığını belirtti.

Şii Müslümanlar için kutsal kabul edilen Necef kenti, Şiilerin dini merci Ali Sistani'nin de yaşadığı yer olma özelliği taşıyor.

KERBELA´DA DA SALDIRMIŞLARDI

Iraklı protestocular 4 Kasım'da da, Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görülmüştü.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.