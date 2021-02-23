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Irak Parlamentosu, Saddam rejimi mensuplarının istisnai haklarını iptal etti

Irak Parlamentosu, idam edilen eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in lideri olduğu kapatılan Baas Partisi'nin mensuplarından memurlara tanınan tüm istisnai hakları ilga ederek, eski rejimin güvenlik çalışanlarının emekli maaşlarının durdurulması kararı aldı

Irak Parlamentosu, Saddam rejimi mensuplarının istisnai haklarını iptal etti
Irak'ta Saddam rejimi mensuplarının istisnai hakları iptal edildi
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AA

Parlamento Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan Kabi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hesap verebilirlik, insan hakları, mahkumlar ve şehitlere ilişkin kurulan komisyonların üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; Parlamentonun maliye komisyonundan 2021 bütçesine, eski rejimin baskıcı kurumlarındaki kişilerin emekli maaşlarını durdurma ve ülke dışına kaçırılan paraların geri alınmasına dair yasa maddesinin eklenerek aktif hale getirilmesi için talepte bulunuldu.

Irak'ta Saddam döneminin hakim partisi Baas üyelerini ülke yönetiminden uzaklaştırmak için 2006'da çıkarılan kanunla, eski rejimdeki güvenlik mensupları ve Baas Partisi üyelerinin devlet kademelerinde görev almalarına ve Parlamentoda üye olmalarına engel olunmuştu.

Ancak yönetime gelen başbakanlar, eski Baas rejimi mensupları ve güvenlik birimleri mensuplarının görevlerine devam etmeleri için istisnai kararlar çıkarmışlardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Körfez Savaşı ve ardından Irak işgaliyle gelen süreçte 2003 yılında, 1979 ile 2003 yıllarında ülkeye hakim olan Saddam Hüseyin rejimini ortadan kaldırmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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