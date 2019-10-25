Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyince güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Güvenlik güçleri gece de Yeşil Bölge'ye girmek isteyen bir grup göstericiyi ses bombası atarak uzaklaştırmıştı. Başkentteki Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilciliklerin merkezi olarak biliniyor.

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki kentlerde de göstericilerin hükümeti protesto etmek için sokağa çıkmaya başladığı belirtildi.

157 kişinin öldüğü, 5 binden fazla kişinin yaralandığı 5 gün süren gösterilere Hazreti Hüseyin’in ölüm yıl dönümü ve Erbain törenlerine denk gelmesi nedeniyle ara verilmişti.

'İSTİFA ETMEYECEĞİM'

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala halka hitap ederek, yeni reform paketi açıkladı ve istifa etmeyeceği mesajını verdi.

Abdulmehdi, konuşmasına "Ülke siyasetinde hizipçilik ve mezhepçilik 'rejim sorununu' beraberinde getirdi. Bunu siyasi gruplar ve siyasetçiler değil, halkımız idrak etti ve geniş çaplı gösterileriyle dile getiriyor" ifadesiyle başladı.

Önümüzdeki hafta içerisinde kabine revizyonuna gidileceğini vurgulayan Abdulmehdi, "Kabine revizyonunun kapsadığı yeni bakanlar siyasi parti mensupları değil, bağımsız kadın ve gençlerden oluşacak" dedi.

Abdulmehdi, "Irak devlet müessesesinde yapılan yolsuzlukla mücadele edilecek ve hükümetteki görevi ne olursa olsun yolsuzluk yapan tüm yetkililer kamuoyunun önünde yargılanacak. Bunun için merkez mahkemesi kurulacak. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılacak ve Haşdi Şabi'nin daha önce açıkladığımız yeni yapısı uygulamaya konulacak. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek. Bu şu anki maaşların yarısına kadar inecek" diye konuştu.

Yoksul ailelere aylık maaş verileceğini de duyuran Abdulmehdi, bunun aylık yaklaşık 100 dolar olacağını açıkladı.

Abdulmehdi, genel ve yerel seçim yasasında da değişikliğe gidileceği ve mevcut Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin de değiştirileceğini bildirdi. Başbakan Abdulmehdi, Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak durması için bölge ülkelerinin katılımıyla barış konferansı düzenleyeceklerini de kaydetti.