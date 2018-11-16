Irak Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, "Risafa Mahkemesi, sel suları altında kullanılamaz hale geldiği belirtilen 7 milyar dinarlık banknot olayına ilişkin soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, merkezi bankanın parasını israf edenler hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Ali Allak, geçen hafta çağrıldığı parlamento oturumunda, Rafideyn isimli devlet bankasında bulunan 7 milyar dinarın 2013 yılında yağmurların neden olduğu selde tamamen zarar gördüğünü açıklamıştı. Bu açıklama " Irak'ta yolsuzluk yapıldığı" tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Olayın ardından Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr, banknotların kullanılamaz hale gelmesinin ardında yolsuzluğun yattığını öne sürerek, buna neden olanların yargıya teslim edilmesini istemişti.

Ülkede yolsuzluğun yaygın olması sebebiyle birçok siyasetçi paranın çalındığını iddia ederken, bazı taraflar ise bu durumun gayet normal olduğunu, kullanılmaz paraların yeniden basılabileceğini dile getiriyor.

Almanya'nın başkenti Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verilerine göre Irak, yolsuzluğun meydana geldiği 180 ülke içinde 12'nci sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ